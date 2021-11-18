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Günlük 3 milyon nitril eldiven üretilecek - Son Dakika

Günlük 3 milyon nitril eldiven üretilecek

18.11.2021 10:28
Günlük 3 milyon nitril eldiven üretilecek

Akdeniz bölgesinin kişisel koruyucu donanım ürünleri üreticisi Enmed Global, Türkiye'nin en büyük üretim kapasitesine sahip nitril eldiven üretim fabrikasını Ankara'da kurdu.

Akdeniz bölgesinin kişisel koruyucu donanım ürünleri üreticisi Enmed Global, Türkiye'nin en büyük üretim kapasitesine sahip nitril eldiven üretim fabrikasını Ankara'da kurdu. 'Enmed Gloves' adıyla kurulan fabrikada 8 üretim hattında, günlük 3 milyon eldiven üretilecek.

Mersin Serbest Bölge'de bulunan 5 ayrı fabrikasında 3 katlı maske, tek kullanımlık tulum, tek kullanımlık önlük, bone, galoş ve diğer kişisel koruyucu donanım ve medikal tekstil ürünlerinin uluslararası regülasyonlara uygun olarak üretimini yapan ve sterilizasyon tesisinde bu ürünleri sterilize ederek doğrudan ihracatını gerçekleştiren firma, Ankara'da en çok üretim kapasitesine sahip olan nitril eldiven fabrikası yatırımı ile Türkiye içinde de gücünü göstererek yatırımlarını sürdürmek ve ihracatını her geçen gün artırmak niyetinde.

"Günlük 3 milyon, aylık 90 milyon eldiven üretecek"

Firmanın satış ve pazarlama müdürü Ökkeş Özpolat, "Ankara'da 12 bin 500 metrekare alanda kurulu fabrikasında, 24 saat kesintisiz üretim ile aylık 90 milyon nitril eldiven üretimi gerçekleştirecek olan firma, bu alanda Türkiye'nin en büyük üretim kapasitesine sahip eldiven üreticisi konumunda. Yüzde 100 yerli üretim makineler ile kesintisiz üretim yapacak olan akıllı eldiven fabrikasının tüm faaliyeti SAP programı ile takip edilecek. Hammadde girişinden, ürün çıkış kalite kontrol sürecine kadar tüm üretim aşamaları bilgisayarlarla izlenecek" dedi.

Nitril eldiven üretimi konusunda dünyanın en büyük üreticilerinin, nitril eldivenin hammaddesi olan kauçuk rezervlerine sahip olan ve bu rezervlere en yakın konumda olan Uzak Doğu ülkelerinde bulunduğunu ifade eden Özpolat, "Nitril eldiven pazarında Malezya yaklaşık yüzde 55'lik bir oranla pazarın lideri konumunda. Malezya'nın ardından Vietnam, Çin ve Tayland geliyor. Ancak son yıllarda dünyada ortaya çıkan lojistik sorunu ve navlun bedellerinde yüzde 400'ü bulan artış bütün dünyayı her alanda olduğu gibi eldiven tedariki konusunda da yeni arayışlara sürükledi. Bu arayışa Türkiye'nin konumu dolayısıyla Avrupa ve Amerika pazarlarına kolay ulaşım avantajı da eklendiğinde, kurulan bu nitril eldiven üretim tesisi, uzak doğudaki rakipleri ile kıyaslandığında önemli bir avantaja sahip bir duruma gelmiş bulunuyor. Buradan çıkan ürünler, Avrupa'nın en uzak noktasına 7 günde, Amerika'ya ise 20 günde deniz ve karayolu ile sevk edilebiliyor" diye konuştu.

Özpolat, bu girişim ile Türkiye'nin nitril eldiven konusunda dışa bağımlılığının azalacağını ve dünya nitril eldiven pazarında önemli bir oyuncu haline geleceğini sözlerine ekledi. - MERSİN

Günlük 3 milyon nitril eldiven üretilecek
Günlük 3 milyon nitril eldiven üretilecek
Günlük 3 milyon nitril eldiven üretilecek
Günlük 3 milyon nitril eldiven üretilecek

Akdeniz, Türkiye, Mersin, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Günlük 3 milyon nitril eldiven üretilecek - Son Dakika Ekonomi


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