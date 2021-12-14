Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.661.846.159
|Petkim
|2.090.996.767
|Türk Hava Yolları
|1.532.324.065
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.386.068.077
|Kardemir (D)
|1.198.172.530
|Akbank
|1.114.055.670
|Şişe Cam
|1.034.489.865
|Tüpraş
|998.519.014
|SASA Polyester
|956.867.218
|Ereğli Demir Çelik
|850.481.122
|İş Bankası (C)
|785.473.097
|ASELSAN
|773.332.807
|Koza Altın
|510.531.319
|Vakıflar Bankası
|500.149.508
|Halkbank
|446.789.184
|Doğan Holding
|446.091.975
|Sabancı Holding
|391.026.808
|Koç Holding
|383.946.076
|Emlak Konut GMYO
|376.174.293
|Türkiye Sınai Kalkıma Bankası
|361.581.595
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi