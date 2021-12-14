Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 3.661.846.159 Petkim 2.090.996.767 Türk Hava Yolları 1.532.324.065 Yapı ve Kredi Bankası 1.386.068.077 Kardemir (D) 1.198.172.530 Akbank 1.114.055.670 Şişe Cam 1.034.489.865 Tüpraş 998.519.014 SASA Polyester 956.867.218 Ereğli Demir Çelik 850.481.122 İş Bankası (C) 785.473.097 ASELSAN 773.332.807 Koza Altın 510.531.319 Vakıflar Bankası 500.149.508 Halkbank 446.789.184 Doğan Holding 446.091.975 Sabancı Holding 391.026.808 Koç Holding 383.946.076 Emlak Konut GMYO 376.174.293 Türkiye Sınai Kalkıma Bankası 361.581.595 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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