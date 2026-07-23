Habur Gümrük Kapısı'nda modernizasyon ve rekor trafik

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Habur Gümrük Kapısı'nın, Türkiye'nin dış ticaretindeki stratejik rolünü kesintisiz sürdürdüğünü belirterek, "2026'nın ilk altı ayında günlük ortalama, 1409 ticari araç, ?535 binek araç ve 4 bin 098 yolcu girişi, ?1468 ticari araç, ?568 binek araç ve 4 bin 385 yolcu çıkışı kaydedilmiştir." ifadesini kullandı.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Şırnak'ta bulunan, Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan en stratejik ticaret geçiş noktalarından ve dünyanın en yoğun gümrük kapılarından biri olan Habur Gümrük Kapısı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulunduğunu bildirdi.

Habur Gümrük Kapısı'nda hayata geçirdikleri modernizasyon çalışmaları kapsamında peron sayısını 24'ten 32'ye çıkararak gümrük işlemlerindeki kapasiteyi önemli ölçüde artırdıklarını belirten Bolat, "Böylece sınır geçişlerinde hız, verimlilik ve hizmet kalitesini daha da güçlendirmiş olduk. Bu güçlü altyapının katkısıyla Habur Gümrük Kapımız, ülkemizin dış ticaretindeki stratejik rolünü kesintisiz şekilde sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, 2025'te günlük ortalama 1894 ticari araç, 449 binek araç ve 4 bin 639 yolcu girişi olduğunu, 1926 ticari araç, 484 binek araç ve 4 bin 933 yolcu çıkışı gerçekleştiğini aktardı.

Bu yıla ilişkin verileri paylaşan Bolat, şu bilgileri verdi:

"2026'nın ilk altı ayında günlük ortalama, 1409 ticari araç, ?535 binek araç ve 4 bin 098 yolcu girişi, ?1468 ticari araç, ?568 binek araç ve 4 bin 385 yolcu çıkışı kaydedilmiştir."

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, ticaretini güçlendiren, ihracatçının önünü açan, lojistik altyapıyı sürekli geliştiren ve gümrükleri çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde modernize eden yatırımları kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı.

Güçlü gümrüklerin güçlü ticaretin, güçlü ticaretin ise güçlü Türkiye'nin teminatı olduğuna dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye, gümrük kapılarındaki modern altyapısı, artan hizmet kapasitesi ve etkin gümrük uygulamalarıyla bölgesel ticaretin ve uluslararası lojistik ağlarının en önemli merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir."