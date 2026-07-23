Habur Gümrük Kapısı'nda modernizasyon ve rekor trafik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Habur Gümrük Kapısı'nda modernizasyon ve rekor trafik

23.07.2026 23:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Bolat, Habur Gümrük Kapısı'nda peron sayısının 24'ten 32'ye çıkarıldığını, 2025'te günlük ortalama 1894 ticari araç geçişi olduğunu ve modernizasyonun ticarette stratejik rolü güçlendirdiğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Habur Gümrük Kapısı'nın, Türkiye'nin dış ticaretindeki stratejik rolünü kesintisiz sürdürdüğünü belirterek, "2026'nın ilk altı ayında günlük ortalama, 1409 ticari araç, ?535 binek araç ve 4 bin 098 yolcu girişi, ?1468 ticari araç, ?568 binek araç ve 4 bin 385 yolcu çıkışı kaydedilmiştir." ifadesini kullandı.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Şırnak'ta bulunan, Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan en stratejik ticaret geçiş noktalarından ve dünyanın en yoğun gümrük kapılarından biri olan Habur Gümrük Kapısı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulunduğunu bildirdi.

Habur Gümrük Kapısı'nda hayata geçirdikleri modernizasyon çalışmaları kapsamında peron sayısını 24'ten 32'ye çıkararak gümrük işlemlerindeki kapasiteyi önemli ölçüde artırdıklarını belirten Bolat, "Böylece sınır geçişlerinde hız, verimlilik ve hizmet kalitesini daha da güçlendirmiş olduk. Bu güçlü altyapının katkısıyla Habur Gümrük Kapımız, ülkemizin dış ticaretindeki stratejik rolünü kesintisiz şekilde sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, 2025'te günlük ortalama 1894 ticari araç, 449 binek araç ve 4 bin 639 yolcu girişi olduğunu, 1926 ticari araç, 484 binek araç ve 4 bin 933 yolcu çıkışı gerçekleştiğini aktardı.

Bu yıla ilişkin verileri paylaşan Bolat, şu bilgileri verdi:

"2026'nın ilk altı ayında günlük ortalama, 1409 ticari araç, ?535 binek araç ve 4 bin 098 yolcu girişi, ?1468 ticari araç, ?568 binek araç ve 4 bin 385 yolcu çıkışı kaydedilmiştir."

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, ticaretini güçlendiren, ihracatçının önünü açan, lojistik altyapıyı sürekli geliştiren ve gümrükleri çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde modernize eden yatırımları kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı.

Güçlü gümrüklerin güçlü ticaretin, güçlü ticaretin ise güçlü Türkiye'nin teminatı olduğuna dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye, gümrük kapılarındaki modern altyapısı, artan hizmet kapasitesi ve etkin gümrük uygulamalarıyla bölgesel ticaretin ve uluslararası lojistik ağlarının en önemli merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir."

Kaynak: AA

Habur Gümrük Kapısı, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Habur Gümrük Kapısı'nda modernizasyon ve rekor trafik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı
Ankara’daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi Ankara'daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi
Otomobille çarpışan polis aracı yan yattı 2’si bekçi 3 yaralı Otomobille çarpışan polis aracı yan yattı! 2'si bekçi 3 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye yeni rektör atadı Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye yeni rektör atadı
Ortadoğu’da dengeleri değiştirecek nükleer anlaşma Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek nükleer anlaşma

23:51
Vincenzo Italiano: Tek gol attığımız için üzgünüm
Vincenzo Italiano: Tek gol attığımız için üzgünüm
22:52
Beşiktaş, Midtjylland’ı tek golle yıktı
Beşiktaş, Midtjylland'ı tek golle yıktı
22:32
Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar
Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar
22:11
Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM’deki parti kasasını boşaltıyorlar
Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM'deki parti kasasını boşaltıyorlar
21:54
İsrail’den Mescid-i Aksa’ya skandal saldırı Türkiye’den tepkiler çığ gibi yükseliyor
İsrail'den Mescid-i Aksa'ya skandal saldırı! Türkiye'den tepkiler çığ gibi yükseliyor
21:45
Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var
Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama! Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 01:04:39. #7.13#
SON DAKİKA: Habur Gümrük Kapısı'nda modernizasyon ve rekor trafik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.