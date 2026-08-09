Habur Gümrük Kapısı'nda Rekor TIR Çıkışı - Son Dakika
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Habur Gümrük Kapısı'nda Rekor TIR Çıkışı

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Ticaret Bakanı Bolat, Habur Gümrük Kapısı'ndan 2.454 TIR çıkışı ile 2026 rekorunun kırıldığını duyurdu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Habur Gümrük Kapısı'ndan 2 bin 454 TIR çıkışı gerçekleştirilerek, 2026 yılının günlük TIR çıkış rekorunun kırıldığını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Gümrük Kapısı'ndan 2 bin 454 TIR çıkışı gerçekleştirilerek 2026 yılının günlük TIR çıkış rekorunun kırıldığını açıkladı. Bakan Bolat, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin ticaret gücü, sınırlarımızın ötesine taşınırken; bölgesel ticaret yollarındaki ağırlığımız da her geçen gün artıyor. 7 Ağustos 2026 Cuma günü, Şırnak ilimizin Silopi ilçesine bağlı Habur Gümrük Kapımızdan 2 bin 454 adet TIR çıkışı gerçekleştirerek, 2026 yılının günlük TIR çıkış rekorunu kırdık. Bu rekor; Habur Gümrük Kapımızın ülkemizin güneydoğudan bağlandığı komşu ülke Irak'la büyüyen ticaretimizin, Körfez ülkelerine uzanan yeni transit ticaret koridorlarımızın ve Türkiye'nin bölgesel lojistik merkez olma iradesinin sahadaki güçlü bir göstergesidir. Habur gümrük kapımız artık yalnızca Türkiye-Irak ticaretinin değil, Türkiye'yi Irak üzerinden Körfez'e ve daha geniş pazarlara bağlayan stratejik İpekyolu ticaret koridorunun en önemli geçiş kapılarından biri olarak öne çıkıyor. Türkiye Yüzyılı'nda ticaret yollarımızı genişletiyor, lojistik altyapımızı güçlendiriyor, ihracatçımızın dünyaya daha hızlı ve daha güçlü ulaşmasını sağlıyoruz. 2 bin 454 TIR'lık günlük rekor, büyüyen ticaretimizin ve güçlenen lojistik kapasitemizin somut bir göstergesidir. Bu başarının mimarı ihracatçılarımız, cefakar taşımacılarımız, şoförlerimiz ve gümrük çalışanlarımızla iftihar ediyor, onlara teşekkür ediyoruz. Ülkemizin ticaret yollarını büyütmeye, ihracatımızı artırmaya ve Türkiye'yi bölgesinin ticaret üssü haline getirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye üretiyor, ihraç ediyor ve dünyaya açılıyor."

Kaynak: İHA

Habur Gümrük Kapısı, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Habur Gümrük Kapısı'nda Rekor TIR Çıkışı - Son Dakika

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