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Ekonomi

Hacettepe Üniversitesi ASELSAN Akademi'ye Katıldı

ASELSAN Akademi Programı'na Hacettepe Üniversitesi dahil oldu, işbirliği protokolü imzalandı.

20.11.2024 13:17
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Üniversiteler ve ASELSAN Arası İşbirliği Protokolü ile dört araştırma üniversitesinin işbirliği ile 2017'de kurulan ASELSAN Akademi Programı'na Hacettepe Üniversitesi de dahil oldu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde işbirliği protokolü imza töreni düzenlendi.

Burada konuşan Görgün, ASELSAN Akademi Programı'nı başlatırken üniversitelerin savunma sanayisine ilgisini artırmayı hedeflediklerini belirterek, Hacettepe Üniversitesinin de bu programa olumlu katkılar sağlayacağını söyledi.

Ülkenin savunma sanayisi alanında geldiği noktanın yurt dışından da gıpta ile izlendiğine işaret eden Görgün, "Dün silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3, TCG Anadolu'ya iniş ve kalkış yaptı. Bu konuda dünyada yarış içerisindeydik. Bu yarışı Türkiye kazandı. Bu gerçek bir başarı. Türkiye, deniz havacılığına en yüksekten giriş yaptı. Yapacak daha çok işimiz var." ifadelerini kullandı.

Görgün, çalışmaları sürdürürken en çok ihtiyaç duyulan şeyin insan kıymeti olduğunun altını çizerek, "İnsan kıymetinin yüksek teknolojilere özendirilmesinin koordine edilmesini en birinci görevimiz olarak ifade edebilirim. Bu faaliyetleri yerine getirmek üzere Milli Yetkinlik Hamlesi bu vizyonun adımlarından birisi. 'Back to Türkiye' diye başlattığımız program devam ediyor. Biz ihtiyaç duyduğumuz teknolojileri insan kıymetiyle birleştirerek en hızlı çözümleri eğitim programlarımızda yapıyoruz." diye konuştu.

YÖK ile birçok program başlattıklarına dikkati çeken Görgün, ASELSAN Akademi'nin farklı disiplinlere yönlendirilmesi için çalışma yapacaklarını aktardı.

"Üniversite sanayi işbirliği herkesin katkı vermek için çalıştığı bir alan"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da ASELSAN Akademi'ye beşinci üniversitenin eklenmesiyle sektöre yeni soluk geleceğine inandıklarını belirterek, "Üniversite sanayi işbirliği herkesin katkı vermek için çalıştığı bir alan. Araştırmalar da bu işbirliğinin ekonomik getiriye 5 kat geri dönüş, istihdama yüzde 15 katkı sağladığını ifade ediliyor. Akademimizin de hizmetleriyle önümüzdeki dönem ülkemize bu katkıları vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Girişimcilik ekosistemini de desteklemeye çalıştıklarını anlatan Akyol, ASELSAN Akademi'de girişimcilik ve kariyer yapma fırsatı sunulduğunu vurguladı.

Akyol, ASELSAN'ın üniversitelerin de katkılarıyla oyun değiştirici teknolojileri geliştirmeye devam edeceğinin altını çizerek, ASELSAN'da çalışmak için yurt dışından başvuruların da yoğun şekilde geldiğini söyledi. Akyol, bu yıl yurt dışına giden ve gelenleri eşitlemeyi başardıklarını kaydetti.

ASELSAN Akademi 1 Ağustos 2017'de hayata geçirildi

Protokolle, YÖK'ün himayelerinde Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi olmak üzere dört araştırma üniversitesinin işbirliği ile 2017'de kurulan ASELSAN Akademi Programı'na Hacettepe Üniversitesi de dahil oldu.

Program kapsamında, uygulamalı teknolojik proje ortamı sağlanıyor. ASELSAN Akademi ile tecrübeli üniversite öğretim üyeleri, doğrudan endüstrinin projelerine dahil olabiliyor.

ASELSAN Akademi'de 435 lisansüstü tez başarıyla tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Hacettepe Üniversitesi ASELSAN Akademi'ye Katıldı - Son Dakika

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