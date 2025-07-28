HAK'tan 113 Helal Akreditasyon Kararı - Son Dakika
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Ekonomi

HAK'tan 113 Helal Akreditasyon Kararı

28.07.2025 11:11
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HAK, 2 binin üzerinde helal belgeli tesis için 113 akreditasyon kararı aldığını açıkladı.

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Başkanı Zafer Soylu, bugüne kadar yerli ve yabancı kuruluşlara yönelik 113 helal akreditasyon kararı aldıklarını belirterek, "Bu suretle 2 binin üzerinde helal belgeli üretim tesisi akreditasyon güvencesine kavuştu." dedi.

Soylu, AA muhabirine, HAK'ın faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kurum olarak yurt içinde ve dışında helal belgesi düzenleyen belgelendirme kuruluşlarının akreditasyon başvurularını işleme aldıklarını bildiren Soylu, saha denetimleri başta olmak üzere kuruluşların yetkinlik ve tarafsızlıklarını uluslararası standartlardaki temel prosedürlere göre değerlendirdiklerini söyledi.

Soylu, bu bağlamdaki hizmetlerini 2025'in ilk yarısında da titizlikle sürdürdüklerini aktararak, "HAK'a bugüne kadar yerli ve yabancı 125'in üzerinde uygunluk değerlendirme kuruluşundan 200'ü aşkın akreditasyon talebi geldi. Başvuran kuruluşların ulusal ve uluslararası kurallara ve standartlara göre belge verip vermediğine yönelik incelemelerimiz, bu yıl boyunca da sürdürülmüştür. HAK, ürün ve hizmet belgelendirmesinin yanında personel belgelendirmesi ve laboratuvar analizleri gibi farklı alanlarda teknik faaliyetler yürüten yerli ve yabancı kuruluşlara yönelik 113 akreditasyon kararı aldı. Bu suretle 2 binin üzerinde helal belgeli üretim tesisi akreditasyon güvencesine kavuştu." diye konuştu.

Bugüne kadar 80'i aşkın dosya olumsuz neticelendirildi

Kendilerine başvuran her kuruluşu akredite etmediklerine, sadece güvenilir ve kurallara uyan kuruluşları akredite ettiklerine işaret eden Soylu, "HAK, bugüne kadar 80'i aşkın dosyayı da başvuru sahibi kuruluşların asgari teknik gereklilikleri sağlamamasından, denetimlerde elde edilen bulgulardan veya kuruluşların uygunsuz işlemlerinin resen tespitinden hareketle 'olumsuz' neticelendirdi." ifadesini kullandı.

Soylu, 'helal' olarak belgelendirilen bir ürün veya hizmetin güvenilir olması, tağşişe konu olmaması ve ürüne ilişkin işaretleme, etiketleme ve belgelendirmenin alıcıyı yanıltmayacak şekilde yapılması amacıyla bu yıl da çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerine dikkati çekti.

Biri İngilizce olmak üzere HAK bünyesinde yılın ilk yarısında 6 eğitim düzenlendiğini bildiren Soylu, 2020 yılından bugüne kadar Türkçe ve İngilizce dillerinde düzenlenen 63 eğitimle 1500'den fazla kişinin helal kalite altyapısının gelişimine katkı sunma imkanına eriştiğini belirtti.

"Küresel düzeyde güvenilir bir helal belgelendirme mekanizması kurulacak"

Soylu, küresel helal belgeli ürün ve hizmet pazarındaki farklı belgelendirme sistemlerinin, bu alandaki ticarette teknik engellere yol açtığını ve üretici ile tüketiciler nezdinde maliyetleri artırdığını aktararak, şunları söyledi:

"Bu çerçevede, uluslararası 'İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) Standartları'na göre Kurumumuzca yürütülen akreditasyon faaliyetleri ve nihayetinde akredite kuruluşlarca verilen belgelendirme hizmetleri genel anlamda küresel olarak itibar görmektedir. Katar ve Cezayir gibi bazı ülkelerle yapılan ikili işbirliği anlaşmaları sayesinde HAK'tan akredite helal belgeleri başka hiçbir ek şart olmadan ilgili ülkece kabul edilmektedir. Süreç içinde ortaya çıkan münferit sorunlar Kurumumuz ve Ticaret Bakanlığımız girişimleri ile aşılmaktadır."

Söz konusu teknik engellerin kalıcı olarak bertaraf edilmesinin, ancak uluslararası düzeyde tek ve uyumlaştırılmış standartlara dayalı bir akreditasyon mekanizması kurulmasıyla mümkün olabileceğine dikkati çeken Soylu, bu amaçla HAK'ın da üyesi olduğu Helal Akreditasyon Kurumları İslami Forumunun (IFHAB), İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) bağlı kuruluşu olarak oluşturulduğunu dile getirdi.

Soylu, kuruluşun, SMIIC standartları çerçevesinde helal belgelerinin çok taraflı tanınmasına yönelik sistemin işleyişinden sorumlu olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede Kurumumuz, 2024 sonu itibarıyla IFHAB'ın İcra Komitesi'nin yanı sıra temel dokümanlarına son halinin verilmesi için oluşturulan Teknik Komitenin başkanlığını, Karşılıklı Tanıma Komitesinin de başkan yardımcılığını yapmaktadır. Bu yıl içinde bahse konu mevzuatın tamamlanarak 2026 yılında kuruluşun faaliyetlerine tam olarak başlanması hedeflenmektedir. Ulusal ve uluslararası arenada helal kalite altyapısının geliştirilmesine yönelik sektör paydaşı kurum ve kuruluşlarla işbirliği tesis etmek, HAK'ın önemli hedeflerindedir. Bu bağlamda Pakistan Helal Otoritesi (PHA) ile Kurumumuz arasında 13 Şubat'ta mutabakat zaptı imzalanmıştır. Bu ve daha önce imzalanan protokoller ile küresel düzeyde güvenilir bir helal belgelendirme, akreditasyon mekanizması kurulması ve Türk ürünlerinin ihracatının kolaylaştırılması hedefleniyor."

Kaynak: AA

Helal Akreditasyon Kurumu, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi HAK'tan 113 Helal Akreditasyon Kararı - Son Dakika

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