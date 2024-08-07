Hakkari\'de Cilo Dağı eteklerinde bal üretimi başladı

Ekonomi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Cilo Dağı eteklerinde aylar öncesi bırakılan kovanlarda üretilen balın sağımına başlandı.

Türkiye'nin değişik illerinden gelen aracılar, bölgede en kaliteli balları elde etmeye devam ediyor. 25 yıldır Yüksekova bölgesinde aracılıkla uğraşan Ordulu Özgür Zengin ve ailesi, bu sene Cilo Dağı eteklerinde yer alan Büyükçiftlik beldesine bağlı Suüstü köyünde çalışmalarını sürdürüyor. Aylar önce büyük zahmetlerle bıraktıkları 900 kovandan bal elde etmeye başlayan Zengin ailesi, bereketli bir dönem yaşadıklarını söyledi.

Zengin ailesinin üretimini gerçekleştirdiği yerde incelemelerde bulunan Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, büyük zahmetlerle üretim yapan arıcılara bereketli bir sene dileyerek, üretimin yanında yer alacaklarını belirtti.

Büyük zahmetlerle bal üretimi yaptıklarını belirten Özgür Zengin, "40 yıldır babadan gelen bu mesleği yapıyoruz. 25 yıldır da Yüksekova bölgesine gelmekteyiz. Şekersiz organik bal üretiyoruz. Mayıs ayında buraya geldik. Şu anda sağımımızı yapıyoruz. Bu sene bereketli bir sene diyebiliriz" dedi.

Yüksekova'da evlendiğini de dile getiren Zengin, "Burada evliyim. Buranın damadıyım. Güzel bir şekilde ekmeğinizi kazanmaktayız. Burada 900 kovanımız var ve ailece bakıyoruz. Bundan sonra kış sezonu için de Bodrum'a gideceğiz. Bugün Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Mehmet Emin Yiğit bizleri ziyaret etti ve kendisine de teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ