Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattının büyük bir kısmı tamamlandı: Seyahat süresini 30 dakikaya indirecek projenin yüzde 78'i bitti - Son Dakika
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Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattının büyük bir kısmı tamamlandı: Seyahat süresini 30 dakikaya indirecek projenin yüzde 78'i bitti

16.05.2022 15:33

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı metro hattında çalışmaların yüzde 78'e ulaştığını açıkladı. Karaismailoğlu, projenin tamamlanmasıyla beraber hat arası seyahat süresinin de 30 dakikaya ineceğinin altını çizdi.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada İstanbul'daki raylı sistem ağının 260 kilometre olduğunu anımsattı. Karaismailoğlu, yapımı devam eden projelerin tamamlanmasıyla bu rakamın 363 kilometreye yükseleceğini belirtip, "İstanbul'da 7 ayrı hatta, 103 kilometrelik kent içi raylı sistem üzerinde gece gündüz çalışılıyor. Bu projelerden biri olan Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı metro projesinde tünel ile sondaj makinesi ile yapılan tünel açma çalışmaları tamamlandı. Projede 8 tünel sondaj makinesi 55 bin 720 metre tünel kazdı. Projemizde yüzde 78 ilerleme kaydettik. 31,5 kilometre olan metro hattının günlük taşıma kapasitesi 600 bin yolcu. Projenin tamamlanmasıyla seyahat süresi de Halkalı- İstanbul Havalimanı arasında 30 dakikaya inecek" dedi.

Karaismailoğlu: Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı metro hattı yüzde 78 tamamlandı

5 HATLA İLE ENTEGRASYON SAĞLANDI

7 istasyonun bulunduğu proje ile İstanbullulara konforlu, hızlı ve güvenli ulaşım imkanı sağlanacağına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Kent merkezinde ve Başakşehir Arnavutköy ilçelerinde yaşayan vatandaşlarımızın Eyüp, Kağıthane, Beşiktaş'a metro ile bağlantılarını sağlayacağız. Halkalı- İstanbul Yeni Havalimanı metro hattı, Gayrettepe-Yeni Havalimanı hattı, Vezneciler-Arnavutköy hattı, Başakşehir- Kayaşehir hattı, YHT hattı ile Marmaray hatlarına ve Yenikapı-Kirazlı-Halkalı hattına entegredir. İstanbul'u raylı sistemlerle nakış gibi işliyoruz. İstanbul'da şehir içi ulaşımını, daha hızlı, daha ekonomik, daha çevreci ve daha konforlu hale getirmek için 7/24 hizmet esasına göre çalışıyoruz. Biz, halka hizmeti, Hakk'a hizmet olarak görüyoruz. Başkalarının yaptıkları hizmetlerin üzerine konup, algı operasyonlarıyla siyasi rant devşirmiyoruz. Görev alanlarımıza giren işlerden imtina edip, yükü başkalarına atmıyoruz. Başkalarının ne dediğine kulak asmadan, polemiğe girmeden, eser siyasetimizden ödün vermeden, milletimiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Karaismailoğlu: Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı metro hattı yüzde 78 tamamlandı
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattının büyük bir kısmı tamamlandı: Seyahat süresini 30 dakikaya indirecek projenin yüzde 78'i bitti
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattının büyük bir kısmı tamamlandı: Seyahat süresini 30 dakikaya indirecek projenin yüzde 78'i bitti
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İstanbul Havalimanı, İstanbul, Halkalı, Metro, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattının büyük bir kısmı tamamlandı: Seyahat süresini 30 dakikaya indirecek projenin yüzde 78'i bitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattının büyük bir kısmı tamamlandı: Seyahat süresini 30 dakikaya indirecek projenin yüzde 78'i bitti - Son Dakika
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