Hazine'den İki Yeni Devlet Tahvili İhracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvilinin ihracını yapacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 2 yıl (693 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili, yeniden ihraç edilecek.
Aynı gün, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin, ilk ihracı gerçekleştirilecek.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?