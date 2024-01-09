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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 33 milyar 818,4 milyon lira borçlandı - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 33 milyar 818,4 milyon lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesiyle, 33 milyar 818,4 milyon lira borçlanmaya gitti. İlk ihalede 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihracı yapıldı. İkinci ihalede ise 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 33 milyar 818,4 milyon lira borçlandı
09.01.2024 - 15:23,  Güncelleme: 16:01
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesiyle, 33 milyar 818,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk ihalede 2 yıl (630 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,3 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 36,77, bileşik faiz ise yüzde 40,14 oldu.

Nominal teklifin 45 milyar 356 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 14 milyar 606 milyon lira, net satış 10 milyar 834,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 2 milyar 10 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 22 milyar 944,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 10 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihale ise 5 yıl (1743 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede reel basit ve reel bileşik faiz yüzde 0,42 oldu.

Nominal teklifin 14 milyar 465 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 5 milyar 467 milyon lira, net satış 5 milyar 973,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 3 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 701 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece iki ihalede 33 milyar 818,4 milyon lira borçlandı.

Kaynak: AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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