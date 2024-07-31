Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ağustos-Ekim döneminde iç borçlanmaya gidecek - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ağustos-Ekim döneminde iç borçlanmaya gidecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos, eylül ve ekim aylarında toplamda 572,7 milyar lira iç borçlanmaya gitmeyi planlıyor. Bu dönemde iç borç servisine karşılık iç borçlanma yapılacak ve ödemelerin büyük bir kısmı dış borç servisinden karşılanacak.

31.07.2024 17:47
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustosta 182,3 milyar lira, eylülde 186,6 milyar lira ve ekimde 203,8 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, ağustosta 123,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 182,3 milyar liralık, eylülde 126,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 186,6 milyar liralık ve ekimde 139,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 203,8 milyar liralık iç borçlanmaya gitmesi öngörülüyor.

Ağustos ayındaki iç borçlanmanın 135 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 34,4 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 13 milyar lirasının kamuya satışlardan, eylüldeki iç borçlanmanın 168 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 6,5 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 12 milyar lirasının kamuya satışlardan ve ekimde yapılacak iç borçlanmanın 192,2 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 6 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 5,5 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 21 tahvil ihalesi düzenlenecek, 3 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak, 1 hazine bonosu yeniden ihraç edilecek.

Ağustosta 225,6 milyar lira, eylülde 176 milyar lira ve ekimde 159,6 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 171,5 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

(Bitti)

Kaynak: AA

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