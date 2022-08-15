Bütçe Temmuz Ayında 64 Milyar TL Açık Verdi - Son Dakika
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Bütçe Temmuz Ayında 64 Milyar TL Açık Verdi

15.08.2022 12:38
Bütçe Temmuz Ayında 64 Milyar TL Açık Verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre; bütçe, temmuz ayında 64 milyar 19 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre; bütçe, temmuz ayında 64 milyar 19 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu bugün açıkladı. Buna göre; 2022 yılı temmuz ayında merkezi yönetim bütçe gelirleri 197 milyar TL, giderleri ise 261 milyar TL oldu. Böylece bütçe açığı, temmuz ayında 64 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz dışı bütçe açığı ise 47,3 milyar TL olarak hesaplandı.

SON BİR YILDA AÇIK ARTTI: Merkezi yönetim bütçesi, 2021 yılı temmuz ayında 45 milyar 804 milyon TL açık vermişti. Bu rakam, 2022 yılı temmuz ayında 64 milyar 19 milyon TL açık olarak hesaplandı. 2021 yılı temmuz ayında 22 milyar 166 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2022 yılı temmuz ayında 47 milyar 325 milyon TL faiz dışı açık verildi.

FAİZ HARİÇ HARCAMALAR 244 MİLYAR 305 MİLYON TL OLDU: Merkezi yönetim bütçe giderleri, temmuz ayı itibarıyla 260 milyar 999 milyon TL oldu. Faiz harcamaları 16 milyar 694 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 244 milyar 305 milyon TL olarak hesaplandı.

TEMMUZ AYI BÜTÇE GİDERLERİ GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 85 ARTTI: 2022 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 2 trilyon 831 milyar 472 milyon TL ödenekten, temmuz ayında 260 milyar 999 milyon TL gider gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında ise 141 milyar 79 milyon TL harcama yapıldı.

Temmuz ayı bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 10,5 iken 2022 yılında yüzde 9,2 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 108 oranında artarak 244 milyar 305 milyon TL oldu. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 10,1 iken 2022 yılında yüzde 9,8 oldu.

VERGİ GELİRLERİ 168 MİLYAR 848 MİLYON TL OLDU: Merkezi yönetim bütçe gelirleri, temmuz ayı itibarıyla 196 milyar 980 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 168 milyar 848 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 24 milyar 792 milyon TL oldu.

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Kaynak: ANKA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bütçe Temmuz Ayında 64 Milyar TL Açık Verdi - Son Dakika

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