Hazine yarın 2 yıl ve 4 yıl vadeli 2 tahvilin ilk ihracını yapacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 yıl (728 gün) ve 4 yıl (1456 gün) vadeli devlet tahvillerinin ilk ihracını gerçekleştirecek. İhraçlarda 6 ayda bir kupon ödemesi yapılacak; tahvillerden biri sabit kuponlu, diğeri TLREF'e endeksli olacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 ilk ihraca imza atacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
Aynı gün, 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı da gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA
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