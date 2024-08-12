Haziran Ayında Ticaret Satış Hacmi Azaldı, Perakende Satış Hacmi Arttı

Ekonomi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayında yıllık ticaret satış hacminin yüzde 1,1 azaldığını, perakende satış hacminin yüzde 8,6 arttığını açıkladı.

TÜİK, Haziran 2024 dönemine ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ticaret satış hacmi haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 12,5 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 2,5 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 8,6 arttı.

Ticaret satış hacmi haziran ayında bir önceki aya göre ise yüzde 1 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,8, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,8, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,7 arttı.