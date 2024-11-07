Helal Belgelendirme Semineri Gaziantep'te - Son Dakika
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Ekonomi

Helal Belgelendirme Semineri Gaziantep'te

Helal Belgelendirme Semineri Gaziantep\'te

GTO, helal belgelendirmenin önemini vurgulayan bir seminer düzenledi. Katılımcılara bilgiler verildi.

07.11.2024 16:30
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Gaziantep Ticaret Odasında (GTO), "Ticarette Helal Belgelendirmenin Önemi ve Güncel Gelişmeler" konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

Avrupa İşletmeler Ağı projesi kapsamında GTO, Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde gerçekleşen seminerde pek çok sektöre hitap eden helal ürün ve hizmetlerin belgelendirmesi konusu masaya yatırıldı.

Seminerin açılışında yaptığı konuşmada helal belgeli ürünlerin gerek üretici gerekse tüketiciler açısından önem arz ettiğini belirten GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, ticaretin küreselleşmesiyle birlikte helal belgelendirmenin de dünya çapında önem kazanan, ticari işleyişleri doğrudan etkileyen kritik bir konu haline geldiğini söyledi.

Başkan Yıldırım konuşmasının devamında, "Üstelik helal belgelendirme sadece İslam ülkelerinde değil, tüm dünyada önemli bir güven göstergesi olarak kabul görmektedir. Gıdadan kozmetiğe, ilaçtan lojistiğe kadar pek çok sektörü etkileyen helal belgelendirme süreci, tüketicilerin güvenle tercih yapmasını sağlamakta, aynı zamanda işletmelere de uluslararası pazarlarda yeni fırsatlar sunmaktadır. Bu anlamda, konunun çok daha iyi anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Bu toplantının düzenlenme amacı tam olarak bu" dedi.

Yıldırım'ın ardından kürsüye gelen ve helal belgelendirmeyle ilgili ayrıntılı bir sunum gerçekleştiren Helal Akreditasyon Kurumu Başkanı Zafer Soylu, dünyanın çeşitli ülkelerindeki helal belgelendirme uygulamaları, Türkiye'nin bu alandaki konumu, helal belgesinin işletmelere sağladığı avantajlar ve helal belgelendirmede denetleme süreçleri gibi konularda katılımcıları bilgilendirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Helal Belgelendirme Semineri Gaziantep'te - Son Dakika

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