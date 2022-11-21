Hem AB hem de NATO üyesi olan Avrupa ülkesi Bayraktar SİHA için talepte bulundu - Son Dakika
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Hem AB hem de NATO üyesi olan Avrupa ülkesi Bayraktar SİHA için talepte bulundu

21.11.2022 08:46

Hem Avrupa Birliği (AB) hem de NATO üyesi olan İtalya'nın birçok ülkenin almak için sıraya girdiği Bayraktar SİHA için talepte bulunduğu belirtildi. Satış gerçekleşirse Türkiye, ikinci kez NATO üyesi bir ülkeye SİHA ihraç etmiş olacak.

Baykar, ürettiği İHA ve SİHA sistemleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Çoğunlukla sahada ortaya koyduğu başarılar ve bunun neticesinde gelişen olaylar ile anılıyor olsa da Bayraktar, son dönemde dünyadan gelen taleple gündeme geliyor.

TALEP ETTİLER

Son olaraksa NATO'nun en büyük askeri güçlerinden İtalya'nın, Bayraktar TB2 SİHA'lara talip olduğu öğrenildi. SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; kısa süre önce İtalya, Türkiye'den insansız hava aracı talebinde bulundu. Söz konusu talebin, akıllı mühimmat atım kabiliyetine sahip silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile ilgili olduğu öğrenildi.

HEM AB HEM NATO ÜYESİ

Türkiye, halihazırda AKINCI, AKSUNGUR, ANKA ve Bayraktar TB2 tipi SİHA'ları aktif olarak üretiliyor. Kısa süre önce Türkiye, ilk kez AB ve NATO üyesi bir ülke olan Polonya'ya Bayraktar TB2 tipi SİHA'ların teslimatını gerçekleştirmişti. Satış gerçekleşirse İtalya, Türkiye'den SİHA tedarik eden bilinen ikinci AB ve NATO üyesi ülke olacak. İtalya'nın talep ettiği SİHA'nın hangisi olduğu ise henüz açıklanmadı.

Türk yapımı bir Bayraktar TB2 SİHA Sistemi ise 6 hava aracı, mühimmatlar ve ilgili sistemlerle birlikte 40-50 milyon dolar tutarında. Yine ANKA MALE SİHA Sistemi ise 3 hava aracı, mühimmatlar ve ilgili sistemlerle birlikte 70-80 milyon dolar tutarında olduğu biliniyor.

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Son Dakika Ekonomi Hem AB hem de NATO üyesi olan Avrupa ülkesi Bayraktar SİHA için talepte bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hem AB hem de NATO üyesi olan Avrupa ülkesi Bayraktar SİHA için talepte bulundu - Son Dakika
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