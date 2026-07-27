HemoCare: Kanama Bozukluğu için Yenilikçi Sistem - Son Dakika
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HemoCare: Kanama Bozukluğu için Yenilikçi Sistem

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Funda Azra Yılmaz, kalıtsal kanama bozukluğu tedavisini destekleyen 'HemoCare' sistemini geliştirdi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Funda Azra Yılmaz, kalıtsal kanama bozukluğuna sahip bireylerin evde tedavi süreçlerini desteklemek amacıyla "HemoCare" adlı sistem geliştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, Prof. Dr. Özlem Er, Refik Burak Atatür, Batuhan Esirger ve Yeşim Eröktem yürütücülüğünde Mezuniyet Projesi dersi kapsamında geliştirdiği sistemle damar yolu tedavisinin daha güvenli, sistemli ve kullanıcı dostu şekilde yönetilmesini hedefliyor.

Kendisinin de kalıtsal bir kanama bozukluğu olan "von Willebrand" hastalığına sahip olması nedeniyle damar yolu tedavi sürecini yakından deneyimleyen Yılmaz, söz konusu projeyi hastaların evde tedavi süreçlerinde karşılaştıkları güçlüklerden yola çıkarak hayata geçirdi.

Bireylerin kendi kendine tedavi süreçlerini desteklemeyi ve tedaviye uyumlarını artırmayı amaçlayan HemoCare, fiziksel tedavi kiti, mobil uygulama ve tedavi için gerekli malzemelerin düzenli temin edilmesini sağlayan abonelik sisteminden oluşuyor.

Sistemin dikkati çeken özelliklerinden taşıma çantası, açıldığında kullanıcıyı adım adım yönlendiren bir hazırlık matına dönüşüyor. Soğuk zincir bölmesi ve silikon damar modeli de tedavi sürecini destekleyen bileşenler arasında yer alıyor. Mobil uygulama da tedavi takibi, ilaç stoku yönetimi ve hatırlatma özelliklerini tek bir platformda sunarken, kullanıcıyı tedavi sürecine aktif dahil eden interaktif yapısıyla öne çıkıyor.

"Bütüncül bir yaklaşım sunuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Funda Azra Yılmaz, mevcut çözümlerin çoğunlukla yalnızca saklama veya takip işlevlerine odaklandığını, HemoCare'nin ise tedavi deneyimini baştan sona ele alan bütüncül bir yaklaşım sunduğunu belirtti.

Yılmaz, Türkiye'de kalıtsal kanama bozukluğuna sahip bireylere yönelik kapsamlı bir mobil uygulamanın bulunmamasının projenin geliştirilmesinde belirleyici unsurlar arasında yer aldığını aktararak, şunları kaydetti:

"HemoCare, estetik ve kullanım kolaylığını bir arada ele alarak tedavi sürecinin günlük yaşama daha kolay entegre edilmesine olanak sağlıyor. Bu projeyi geliştirirken yalnızca bir tasarımcı olarak değil, aynı zamanda aynı tedavi sürecini deneyimleyen bir kullanıcı olarak hareket ettim. Amacım, bireylerin kendi kendine tedavi sürecini destekleyen ve tedavilerini daha güvenli bir şekilde yönetmesini teşvik eden bütünleşik bir sistem geliştirmekti."

Kaynak: AA

Kanama Bozukluğu, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi HemoCare: Kanama Bozukluğu için Yenilikçi Sistem - Son Dakika

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