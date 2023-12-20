Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koyun keçi sayımı ve buzağı küpeleme çalışmalarına devam ediyor

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince koyun keçi sayımı ve buzağı küpeleme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, anaç koyun, keçi desteklemesine başvuran yetiştiricilerin işletmelerine gidilerek koyun keçi tespit çalışmalarına başlandığını belirttiler.

İşletmede sayılan anaç koyun ve keçi başı 100 TL destek alacak olan yetiştiriciler, damızlık bıraktıkları hayvanlar içinde destek alacaklar. - KÜTAHYA