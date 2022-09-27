HİSARCIKLIOĞLU NEREDE AYRILIK VAR, ORADA BEREKET YOK

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Birbirinizi ötekileştirmeyin; inancından, fikrinden, etnik kökeninden, mezhebinden, dininden farklı fikrinden dolayı ötekileştirmeyi birbirimizi sevelim başka kimsemiz yok. Farklı düşüncelerimizi koyacağız, tartışacağız değerli kardeşim. Tartışacağız, kendi içimizde kavga etmeye de gerek yok. Kim kimi ikna ederse, çoğunluk ne diyorsa ortak akıl o, istişarenin sonucu bu, hepimizin yolu bu. O yolda devam edeceğiz. Bunu yapan toplumlar kazanıyor, yapamayanlar kaybediyor.? dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından bir otelde düzenlenen Konya İl ve ilçeleri Oda-Borsa Meclis Üyeleri İstişare Toplantısı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında düzenlendi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de marka olmuş şehirlerin arkasında niye bunlar marka oldu diye bakın, birlik ve beraberlik var. Nerede ayrılık var, orada bereket yok haberiniz olsun. Bu işinizde de böyle. Ortağınıza dikkat edeceksiniz kardeşim. Bir ve beraber, Allah rahmeti, bereketi öyle veriyor. İki kişi iyi ortaksa diyor üçüncü ortak benim diyor. Üçüncü ortağı alırsanız bileğinizi kimse bükemez. Bükülen bilek de varsa gelsin zararını benden alsın. Bileğinizi kimse bükemez. Onun için ne olur birbirinizi sevin. Birbirinizi ötekileştirmeyin; inancından, fikrinden, etnik kökeninden, mezhebinden, dininden farklı fikrinden dolayı ötekileştirmeyin birbirimizi sevelim başka kimsemiz yok. Farklı düşüncelerimizi koyacağız, tartışacağız değerli kardeşim. Tartışacağız, kendi içimizde kavga etmeye de gerek yok. Kim kimi ikna ederse, çoğunluk ne diyorsa ortak akıl o, istişarenin sonucu bu, hepimizin yolu bu. O yolda devam edeceğiz. Bunu yapan toplumlar kazanıyor, yapamayanlar kaybediyor.? dedi.

Başkan Hisarcıklıoğlu, hayata pozitif bakan insanların mutlu ve işlerinde başarılı olduğunu belirterek, Ben diyorum ki bir kardeşiniz olarak Allah şuraya sevgiyi vermiş. Hatasız, noksansız bir Allah. Herkesin, hepimizin hatası noksanı var. Ama birbirimizin eksik olduğunu bileceğiz. Ama şuraya da bir sevgi vermiş. Eğer sevgiyle bakarsak o kusurların hepsi kayboluyor. Birbirinizi sevin. Seven toplumlar hem işinde mutlu olur. Hem evinde mutlu olur. Günlük yaşantısında mutlu olur ve başarılı olur. Hayata pozitif bakan insanlar, mutlu olan insanlar başarılı olmak mecburiyetindedir zaten. Onun için ben diyorum ki bir kardeşiniz olarak birbirinizi sevin ne olur. Hep beraber kazanalım. ifadesini kullandı. (DHA)