Hitit'ten Küresel Hedef: Tüm Dünya Havayolları

Ekonomi

Hitit Genel Müdürü Nevra Onursal Karaağaç, Hitit'in zaman içinde rezervasyondan biletleme işlemlerine kadar bir hava yolunun ihtiyacı olan uçtan uca bütün çözümleri sağlayan bir şirkete dönüştüğünü belirterek, "Tek bir ülke, tek bir hava yolu değil hedefimiz bütün dünya." dedi.

Havayolu ve seyahat teknolojileri alanında hizmet veren Hitit'in sektör temsilcilerini buluşturduğu "Hitit Partner's Event" etkinliği İstanbul'da gerçekleşti.

Hitit Genel Müdürü Nevra Onursal Karaağaç, Hitit Satış Direktörü Cem Kırgız, Hitit İş Geliştirme Direktörü Aras Kubilay'ın yer aldığı etkinlik, 6 kıtadan gelen 70'e yakın havayolu ve seyahat şirketlerinin temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, ulusal ve uluslararası hava yolu şirketlerinin yanı sıra, "IATA" ve "EUROCONTROL" gibi havacılık kuruluşlarından üst düzey yetkililer de yer aldı.

Etkinlikte, ulusal ve uluslararası hava yolu şirketlerinin katılımıyla sürdürülebilirlik konusu da ele alındı. Bu kapsamda, IATA'nın 2050 yılı için belirlediği "NetZero" hedefi ve havayollarının karbon emisyonlarını sıfıra indirme yönündeki stratejileri üzerinde duruldu. Hava yolu şirketlerinin 2050 hedefleri doğrultusunda atabilecekleri adımlar ve dünya havacılık endüstrisinde sürdürülebilirlik alanında yapılan son çalışmalar konuşuldu. Hitit'in sunduğu muhasebe çözümünün havay olu kullanıcısı gözünden faydalarına değinildi.

"Mobil dünyası bizim sektörümüzde çok fazla ilerliyor"

Etkinlikte konuşan Hitit Genel Müdürü Nevra Onursal Karaağaç, bu yıl düzenledikleri etkinlikle dünyanın çeşitli ülkelerinde çalıştıkları partnerlerini İstanbul'da ağırladıklarını belirtti.

Bundan 30 yıl önce ilk olarak sadakat programlarıyla yola çıkmış bir firma olan Hitit'in zaman içinde rezervasyondan biletlemeye kadar bir hava yolunun ihtiyacı olan bütün uçtan uca çözümleri sağlayan bir şirkete dönüştüğünü ve bu alanda da büyüdüğünü aktaran Karaağaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonra da tabii ki de havacılığın seyahat sektörünün ihtiyacı olan, gelişmekte olan her türlü teknoloji alanını değerlendiriyor olacağız. Şu anda havacılığın içinde IATA'nın belirlediği kurallarla perakendecilik alanında bir değişim sürecinden geçiyoruz. Biz tüm bu süreçlerin öncüsü olarak Hitit'te ilerliyoruz. Yatırım endeksinde baktığında da en ileri seviyedeyiz. Dolayısıyla bu anlamdaki yatırımlarımız, gelişmelerimiz ve sunduğumuz fırsatlarımız kesinlikle olacak. Mobil dünyası bizim sektörümüzde çok fazla ilerliyor. Bu alanda farklı ürünlerimize entegre ettiğimiz çözümlerimiz var ve bu alanda da değişik açılımlarımız olacak."

"Dünyadaki bütün hava yolları aslında bizim hedefimiz"

Türkiye'den bir dağıtım kanalı çıkarmış ve bu alanda da bir oyuncu olmuş olmaktan büyük gurur duyduklarını ifade eden Karaağaç, bunu farklı coğrafyalara yaymak gibi bir hedeflerinin olduğunu ve bu alanda yatırımlarının sürdüğünün bilgisini paylaştı.

Karaağaç, "Dünyadaki bütün hava yolları aslında bizim hedefimiz diyebiliriz. Şu anda Avrupa'da ve Afrika'da 2'nci, dünyada da 3'üncü olarak biliniyoruz. Tabii ki de varlığımızı daha da arttırmak için çabalarımız var. Amerika bölgesinde yeni büyüyoruz. Amerika dediğimiz Güney Amerika, Kuzey Amerika, Orta Amerika hepsini kapsıyor. Özellikle adalardan şu anda çok fazla katılımcımız var bu bölgelere açılımlarımız devam edecek. Asya Pasifik aynı şekilde zaten hani Afrika çok biliniyoruz. Dolayısıyla tek bir ülke tek bir hava yolu değil hedefimiz bütün dünya." değerlendirmelerinde bulundu.

Gelecek hedefleri üzerinde çok aktif bir şekilde çalıştıklarına da değinen Karaağaç, farklı sektörlerde gündem olan yapay zeka uygulamaları üzerine çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Yeni acente sistemlerinden söz eden Karaağaç, "Yaşanan belirli gecikmeler, düzensizlikler, üzerine çok ağırlık vermiş durumdayız. Dolayısıyla bununla ilgili çalışmalarımız özellikle hava yollarıyla yakın çalışarak önümüzdeki günlerde olacak. Ayrıca gözbebeğimiz olarak gördüğümüz yeni bir acente dağıtım sistemimiz var. Bunu küresel anlamda büyütmek için hem satış pazarlama hem de işbirlikleri anlamında çokça çalışmamız olacak." değerlendirmelerinde bulundu.

2012'de, sadakat programlarının dünyanın en çok kullanılan yazılım çözümü haline geldiğine değinen Karaağaç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu başarı, bize büyümemiz için gereken gücü verdi ve hiçbir teknoloji sağlayıcısının sunmadığı 'tek noktadan hizmet' anlayışıyla havayollarına 360 derece çözümler sunmaya başladık. Bugün, 6 kıtada 75 havayolunun teknoloji partneri olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarıda sadece yenilikçi teknolojik ürünlerimizin değil, partnerlerimizle kurduğumuz uzun soluklu işbirliğinin ve sadakat bağımızın da büyük bir rolü var. Sadakat çözümüyle çıktığımız bu yolculukta, bugün sadakat ve takım olma kavramlarını özümsemiş bir dünya şirketi olarak sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum."