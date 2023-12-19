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Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor - Son Dakika
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Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor

Güney Koreli otomotiv şirketi Hyundai, Rusya'daki üretim tesisinin satılmasına karar verdi. 2022 yılından bu yana faaliyetleri askıda olan şirket, tesisin tüm hisselerini Art-Finance LLC'ye satmayı planlıyor.

Hyundai, Rusya\'daki üretim tesisini satıyor
19.12.2023 - 17:03,
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Rusya'daki faaliyetlerini 2022 yılının mart ayından bu yana askıda tutan Hyundai, ülkedeki üretim tesisini satma kararı aldı.

ANLAŞMANIN SON DETAYLARI GÖRÜŞÜLÜYOR

Hyundai'den yapılan açıklamada, "Şirket, bugün yönetim kurulu toplantısı düzenleyerek Rusya'daki Hyundai Motor Üretim (HMMR LLC) şirketindeki tüm hisselerini Art-Finance LLC'ye satma planını onayladı." denildi. Hyundai'nin, Art-Finance ile anlaşmanın son detayları üzerinde çalıştığı kaydedildi.

Reuters, daha önce Hyundai'nin, Rusya'daki üretim tesisini elden çıkarmak suretiyle zararlarını yaklaşık 219,2 milyon dolar azaltmasının beklendiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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