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İhracatta hedefe ramak kaldı - Son Dakika

İhracatta hedefe ramak kaldı

03.11.2021 14:37
İhracatta hedefe ramak kaldı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun'da 2021 Ocak-Eylül döneminde ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 88,8 oranında arttığını, aynı dönemde 978,1 milyon dolar değerinde ihracat yapan Samsun'un beş basamak birden atlayarak, Türkiye...

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun'da 2021 Ocak- Eylül döneminde ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 88,8 oranında arttığını, aynı dönemde 978,1 milyon dolar değerinde ihracat yapan Samsun'un beş basamak birden atlayarak, Türkiye sıralamasında 18'inci sıraya yükseldiğini açıkladı.

Samsun TSO Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda söz alan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yürüttükleri çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Sözlerine, Türkiye'nin 354'üncü, Samsun'un ise 8'inci Organize Sanayi Bölgesi'nin hayırlı, uğurlu olması temennisiyle başlayan Başkan Murzioğlu, "Samsun Yeni OSB'nin şehrimize kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 5 Temmuz'da yer seçimi kesinleştirilen Tekkeköy ilçesinde tersane alanında yaklaşık 266 hektarlık alanda faaliyet gösterecek olan Yeni OSB'nin ilk Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet Toplantısını Sayın Valimizin Başkanlığında 15 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirdik. 15 temsilciden oluşan Müteşebbis Heyette Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak 5 üye ile temsil edileceğiz. Büyük mücadelelerle şehrimize kazandırdığımız Yeni OSB, ülkemize, ilimize, sanayimize ve istihdam hayatına güç katacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Beş basamak birden yükseldi

Başkan Murzioğlu ayrıca, Samsun'un Ocak-Eylül dönemindeki ihracat ve ithalat rakamları hakkında da bilgi verdi. TÜİK verilerine göre Samsun'un; 2020 Ocak-Eylül döneminde 518,1 milyon dolar değerinde ihracatına karşılık, 2021 Ocak-Eylül döneminde 978,1 milyon dolarlık ihracat yaptığını belirten Murzioğlu, "2021 Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat, Türkiye'de yüzde 36,2 oranında artarken, ilimizde ise bu artış yüzde 88,8 oranında oldu. Samsun ihracat rakamına göre, 2020 Ocak-Eylül döneminde 23'üncü sırada iken, 2021 Ocak-Eylül döneminde ise beş basamak birden yükselerek 18'inci sırada yer almıştır. İhracat değeri değişim oranına göre de 8'inci sıradayız. 2020 Ocak-Eylül döneminde 551,7 milyon dolar değerinde İthalat yapan ilimiz, 2021 Ocak-Eylül döneminde ise 774,3 milyon dolarlık ithalat yapmıştır. İlimiz ithalat rakamına göre, 2020 Ocak-Eylül döneminde 21'inci sıradayken, 2021 Ocak-Eylül döneminde 20'nci sırada yer almıştır. Samsun ithalat değeri değişim oranına göre 30'uncu sıradadır. Şehrimiz son yıllarda ihracatta çıta yükseltti. Rakamlara baktığımızda bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bizim yıllardan beri dile getirdiğimiz bir hedefimiz vardı. O da 1 milyar dolar ihracat rakamına ulaşabilmek. Ona da ramak kaldı. Bu yıl, 1 milyar dolar ihracat yapan iller arasında yerimizi alacağız. Türkiye'nin daha çok üretim, yatırım ve istihdama ihtiyacı var. Sanayide doğalgaza yapılan yüzde 48 zam üretim maliyetlerini ve enflasyonu artıracaktır. Üretim ve yatırıma daha fazla destek olup sanayimizin rekabet gücünü korumalıyız" diye konuştu.

Meclis, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi. - SAMSUN

İhracatta hedefe ramak kaldı
İhracatta hedefe ramak kaldı
İhracatta hedefe ramak kaldı
İhracatta hedefe ramak kaldı

İhracat, Samsun, Eylül, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İhracatta hedefe ramak kaldı - Son Dakika Ekonomi


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