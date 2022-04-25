İlkbahar sebzesi baklada hasat zamanı - Son Dakika
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İlkbahar sebzesi baklada hasat zamanı

25.04.2022 09:54
İlkbahar sebzesi baklada hasat zamanı

İlkbahar sofraların aranılan lezzetlerden olan Ödemiş baklası, piyasaya çıktı.

İlkbahar sofraların aranılan lezzetlerden olan Ödemiş baklası, piyasaya çıktı. Geçtiğimiz iki yıl pandemi nedeniyle sıkıntı yaşayan üreticiler, geçen yıl don olayından etkilendiklerini belirterek, "Bu yıl da bakla havaların serin gitmesi nedeniyle 15-20 gün gecikme ile pazara çıkabildi" dedi.

Bakla ve bezelyesi ile ünlü İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesi'nde, kurulan bezelye ve bakla pazarı sıcak hava ile birlikte canlanmaya başladı. Hava şartlarından dolayı 15-20 gün gecikme ile pazara gelen bakla, Kaymakçı toptan pazarında 19 liradan işlem gördü.

Kaymakçılı bakla üreticisi Mustafa Dönmez, bakla hasadının başladığını belirterek, "Bu yıl mevsim şartları nedeniyle gecikme yaşandı" dedi.

Maliyetlerin geçen yıla göre ortalama yüzde 150 arttığını belirten Dönmez, "Piyasa 10 lira civarında açıldı. Eğer her yıl olduğu gibi bu yıl da fiyatlar düşmeye başlarsa üretici, ürünü tarlada bırakır" şeklinde konuştu.

Kaymakçı Mahallesi'nde bakla alım satımı yapan Mehmet Gürgen ve Mutlu Didin de, şunları söyledi:

"Gübre ve tohum fiyatlarının yanı sıra, üretime hazırlık maliyetlerinde de büyük artışlar var. Üretici maliyetlerinin yanında ulaştırma maliyetlerinde de artış söz konusu. Tüketici, pazardan ürünü uygun fiyata almak istiyor; ama üretimden satışa her kalemde fiyat artışı yaşanırken, pazar fiyatlarının yerinde sayması mümkün değil." - İZMİR

İlkbahar sebzesi baklada hasat zamanı
İlkbahar sebzesi baklada hasat zamanı
İlkbahar sebzesi baklada hasat zamanı

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İlkbahar, Kaymakçı, Ödemiş, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İlkbahar sebzesi baklada hasat zamanı - Son Dakika


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