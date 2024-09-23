İmalat Sanayi Projelerine Destek

Ekonomi

Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından imalat sanayinde kurumsal, dijital ve yeşil dönüşümün sağlanması amacıyla ilan edilen 2024 Yılı İmalat Sanayinde Dönüşüm Teknik Destek Programı 4. Dönem çerçevesinde başvuru yapılan projelerden başarılı bulunanlar açıklandı.

Konya- Karaman Bölgesi'ndeki imalatçı işletmeler, kooperatifler ile bu kurum ve kuruluşlarla ilgili faaliyet gösteren odalar ve derneklere yönelik olarak, imalat sanayiinde kurumsal dönüşümün ve ikiz (yeşil ve dijital) dönüşümün sağlanması olmak üzere iki ayrı öncelikte ilan edilen çağrı programı kapsamında 36 proje destek almaya hak kazandı. Kurum olarak ilan ettikleri çağrı programı ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, "Ajansımız tarafından ilan edilen 2024 Yılı İmalat Sanayinde Dönüşüm Teknik Destek Programı 4. Dönem değerlendirme sürecini tamamlamış durumdayız. Bölgemizde yer alan paydaşlarımızın kurumsal ve dijital dönüşüm süreçlerine katkı sunmayı amaçladığımız program kapsamında başvuru yapılan 36 proje destek almaya hak kazandı. Kurumsal dönüşüm önceliğinde yönetim danışmanlığı, izin, kalite ve sertifikasyon belgeleri ile ilgili başvuru süreçlerinin başlatılarak edinimlerinin kolaylaştırılması, yatırıma yönelik tam fizibilitelerin hazırlanması, daha önce ihracat yapmamış olan imalatçı firmalara ihracat koçluğu hizmetlerinin verilmesi, savunma sanayine yönelik ürünlerin üretimi vb. projeler ajansımızca başarılı bulundu. İmalat sanayiinde ikiz (yeşil ve dijital) dönüşümün sağlanması başlığında ise yeşil mutabakatın sağlanmasına yönelik raporlama ve fizibilite çalışmaları, dijitalleşme, enerji etüdü, temiz üretim, enerji verimliliği, karbon ayak izi ve yalın üretim danışmanlığı faaliyetlerine yönelik uygun proje başvuruları değerlendirildi. Kurumsal dönüşüm önceliğinde ihracat koçluğu danışmanlık hizmetlerinin verilmesine yönelik başarılı bulunan projelerin ajansımız tarafından imzalanan protokol kapsamında yine ajansımız desteği ile Konya Ticaret Odası bünyesinde kurulan (KTO) Dış Ticaret Merkezi ile ikiz (yeşil ve dijital) dönüşüm önceliğinde yer alan enerji etütlerinin hazırlanmasına yönelik başarılı bulunan projelerin ajansımız tarafından imzalanan protokol çerçevesinde Konya Sanayi Odası ile firmaların yeşil dönüşümlerinin sağlanmasına yönelik başarılı projelerin de yine ajansımız tarafından imzalanan protokol kapsamında TÜBİTAK Marmara Araştırmalar Merkezi ile işbirliği içerisinde gerçekleştirileceğini özellikle belirtmek istiyorum. Ajansımız desteği ile yürütülecek olan projelerin bölgemizde yer alan paydaşlarımızın gerek kurumsal ve gerekse de dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerinin sağlanmasına büyük katkılar sunacağına inancımız tamdır. Ajans olarak, hazırladığımız raporlar, mali ve teknik destek programlarımız, danışmanlık hizmetlerimiz, işbirlikleri ve saha çalışmalarımız ile paydaşlarımızın üretim, yatırım, planlama, istihdam ve ihracat gibi ihtiyaç duydukları her alanda destek olmaya devam edeceğimizi özellikle ifade ederek hayata geçirilecek projelerin firmalarımız, bölgemiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA