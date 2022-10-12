İngiliz ekonomisi küçülüyor - Son Dakika
Üye Girişi

İngiliz ekonomisi küçülüyor

12.10.2022 15:56
İngiliz ekonomisi küçülüyor

İngiltere ekonomisi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,3 daraldı.

İngiltere ekonomisi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,3 daraldı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, İngiliz ekonomisi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,3 küçüldü. Beklenti büyüme olmaması yönündeydi.

Ağustosta sanayi üretiminin özellikle zayıf olması dikkati çekerken, sanayi üretiminde aylık bazda yüzde 1,8 düşüş yaşandı.

ONS, temmuz ayı büyüme tahminini yüzde 0,2 artıştan yüzde 0,1 artışa revize etti.

Ağustos ayına kadar 3 aylık dönemde İngiliz ekonomisi yüzde 3 daralırken, bu 2021'in başından bu yana ilk düşüş olarak kayıtlara geçti. Söz konusu düşüşle İngiliz ekonomisinin Kovid-19 salgını öncesi seviyesine geri döndüğünü belirten ONS, daha önce ekonominin salgın öncesinin yüzde 1,1 üzerine ulaştığı öngörüsünde bulunmuştu.

Son zamanlarda enerji fiyatlarındaki keskin artış, İngiltere'de enflasyonu yüzde 10 seviyesine çıkararak 1980'lerin başından itibaren en yüksek seviyeye taşımıştı.

Bu arada, İngiltere Merkez Bankası (BoE), bir süredir İngiliz ekonomisinin yıl sonunda resesyona gireceği ve resesyonun tüm yıl boyunca sürebileceği tahmininde bulunuyordu. Bunun gerçekleşmesi halinde 2008 küresel finansal krizinden bu yana ülkedeki en uzun ekonomik gerileme yaşanmış olacak.

İngiltere'de toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerine yönelik plan, son zamanlarda finans piyasalarında şok dalgalara neden olmuştu. Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği yönündeki beklentileri artırarak sterlinin sert değer kayıpları yaşamasını ve tahvil piyasasında satışları beraberinde getirmişti.

BoE, yatırım ve emeklilik fonlarını ciddi şekilde baskı altına alan piyasa faiz oranlarındaki artışı yavaşlatmaya çalışırken, 11 Ekim'de enflasyona karşı korumalı TÜFE endeksli tahvil alımı yapacağını açıklamıştı.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF), İngiliz ekonomisinin gelecek yıl sadece yüzde 0,3 büyüyeceğini tahmin ediyor.

YORUMLAR
500
Avrupa borsaları düşüşle kapandı Avrupa borsaları düşüşle kapandı İngiltere'nin uzun vadeli tahvil faizi 14 yılın en yükseğinde İngiltere'nin uzun vadeli tahvil faizi 14 yılın en yükseğinde
Kaynak: AA

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, England, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiliz ekonomisi küçülüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:40 ABD'nin F-16 satışını sınırlandıran 2 şartı kaldırmasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ilk yorum: Olumlu bir gelişme
19:13 Bayern Münih, Harry Kane transferi için gemileri yaktı!
18:54 İBB Başkanı İmamoğlu gençlerin kendisine seslenişine hayran kaldı: Kurban olurum size
18:31 İranlı oyuncu Norouzi, ülkesindeki protestolara destek için giydiği hicabı çıkardı
18:18 Ahmet Şık'ın şikayeti ile ifadeye çağrılan Alperen Ocakları Genel Başkanı konuştu: Sözlerimin arkasındayım
17:52 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Mecidiyeköy'de yabancılara ev satacaklar
17:27 Rapçi Kanye West'ten yeni bir skandal! Ünlü spor markasının yöneticilerine yetişkin film izletti
17:21 ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili aldığı karar Yunanistan'ı karıştırdı!
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da mevkidaşı Tokayev ile masa tenisi oynadı
17:11 AK Partili isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anketi paylaştı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 20:04:35. #1.11#
SON DAKİKA: İngiliz ekonomisi küçülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement