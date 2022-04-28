Barclays: İngiltere'de hayat pahalılığının etkisi müşteriler üzerinde hissediliyor - Son Dakika
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Barclays: İngiltere'de hayat pahalılığının etkisi müşteriler üzerinde hissediliyor

28.04.2022 13:10
Barclays: İngiltere'de hayat pahalılığının etkisi müşteriler üzerinde hissediliyor

İngiltere'nin önde gelen bankalarından Barclays, ülkede artan hayat pahalılığının müşterililerini etkilemeye başladığını bildirdi.

İngiltere'nin önde gelen bankalarından Barclays, ülkede artan hayat pahalılığının müşterililerini etkilemeye başladığını bildirdi.

Mali verilerini açıklayan Barclays'in üst finansal yöneticisi Coimbatore Sundararajan Venkatakrishnan, ülkede son 30 yılın en yüksek seviyesinde olan enflasyonun, tedarik zincirlerindeki aksamanın ve artan enerji fiyatlarının bankanın bireysel ve kurumsal müşterilerini etkilemeye başladığını kaydetti.

Venkatakrishnan, "Enflasyon, tedarik zinciri sorunları ve yüksek enerji maliyetleri nedeniyle bu yıl çok daha zor koşullarla karşı karşıya kalan küçük işletmelere sahip kurumsal müşterilerimiz üzerinde daha yüksek fiyatların yarattığı etkiye odaklanmaya devam ediyoruz." İfadesini kullandı.

Artan fiyat baskısının müşterilerinin faaliyetleri üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Venkatakrishnan, "Bu zor dönemde elimizden geldiğince onları destekleyeceğiz." dedi.

Barclays'in bu yılın ilk üç ayında vergilendirme öncesi karı geçen yılın aynı dönemine göre 2,4 milyar sterlinden 2,2 milyar sterline geriledi.

Perakende satışları nisan ayında sert düştü

Britanya Endüstri Konfederasyonu'ndan (CBI) yapılan açıklamada, geçen ay 9 seviyesinde olan perakende satışlar öncü verisinin, nisanda eksi 35'e düştüğü bildirildi.

Açıklamada, son aylarda hayat pahalılığının ciddi şekilde artış kaydettiği ülkede, yükselen enerji ve gıda fiyatları nedeniyle halkın perakende harcamalarını kıstığı belirtildi.

İngiltere'nin önde gelen market zincirleri de artan hayat pahalılığı karşısında fiyat indirimlerine gitmeye başladı.

Ülkede enflasyonun yüzde 7 ile son 30 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından, İngiltere'nin en büyük süpermarket zincirleri arasında yer alan Asda belirli temel gıda ürünlerinde yüzde 12, Morissons ise yüzde 13 indirim uygulanacağını bildirdi.

Ülkede enflasyon son 30 yılın en yüksek seviyesinde

Ülkede geçen hafta, önde gelen süpermarket zincirleri Ukrayna'da gelen ayçiçeği yağının azalması nedeniyle müşterilerin satın alabilecekleri ürün sayısını sınırlamıştı.

İngiltere'de mart ayı itibarıyla yüzde 7 olan enflasyon, son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Barclays: İngiltere'de hayat pahalılığının etkisi müşteriler üzerinde hissediliyor - Son Dakika


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