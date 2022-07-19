İstihdam sektöründe kalifiye iş gücü açığının bu yılın nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan dönemde 6 bin 900 artarak toplam 1 milyon 294 bin seviyesine ulaştığı bildirildi.

Kaynak: AA

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, England, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › İngiltere'de işsizlik mayısta yüzde 3,8 seviyesini korudu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.