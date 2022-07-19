İngiltere'de işsizlik mayısta yüzde 3,8 seviyesini korudu - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere'de işsizlik mayısta yüzde 3,8 seviyesini korudu

19.07.2022 10:25
İngiltere'de işsizlik mayısta yüzde 3,8 seviyesini korudu

İngiltere'de işsizlik, mayısta yüzde 3,8 seviyesini korudu.

İngiltere'de işsizlik, mayısta yüzde 3,8 seviyesini korudu.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamaya göre, ülkede işsizlik, mayısta beklentilerle uyumlu şekilde yüzde 3,8 seviyesinde gerçekleşti.

Son verilerle birlikte ülkede işsizlik, mayısta nisan ayı seviyesini korumuş oldu.

Ülkede mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan dönemde enflasyon dikkate alındığında, çalışanların reel gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla bonus ödemeleri hariç yüzde 2,8, bonus ödemeleri dahil yüzde 0,9 azaldı.

İstihdam sektöründe kalifiye iş gücü açığının bu yılın nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan dönemde 6 bin 900 artarak toplam 1 milyon 294 bin seviyesine ulaştığı bildirildi.

YORUMLAR
500
Avrupa'nın güneyi sıcak hava dalgasına teslimYangınlarda 100 bin hektardan fazla alan küle döndüİngiltere'de sıcaklıkların ilk kez 40 dereceyi... Avrupa'nın güneyi sıcak hava dalgasına teslimYangınlarda 100 bin hektardan fazla alan küle döndüİngiltere'de sıcaklıkların ilk kez 40 dereceyi... İngiltere'de hava sıcaklığının 42 santigrat dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor İngiltere'de hava sıcaklığının 42 santigrat dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor
Kaynak: AA

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, England, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de işsizlik mayısta yüzde 3,8 seviyesini korudu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:32 Selçuk Ural'dan Recep Tayyip Erdoğan itirafı: Hakan Ural hapse girince...
10:27 Borussia Dortmund'da şok! Yeni transfer Sebastien Haller'de testis tümörüne rastlandı
10:19 Rusya'nın yeni hedefi Google oldu! İşgal paylaşımları sebebiyle tazminat ödeyecekler
10:15 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan salgın uyarısı: Koronavirüs vaka artışı 40 katına çıktı, hastane yükü 3 kat kadar arttı
10:01 Joao Pedro, Fenerbahçe ile imzalamak için İstanbul'da! Galatasaray'la da ismi anılıyordu
10:00 Bakan Bilgin'den EYT sorununa yönelik açıklama: Maliye Bakanlığı da sürece katılacak
09:55 Oyuncu Gizem Lidya Denizci'den Arda Kural itirafı: Gençken ona aşıktım
09:46 Balkonda kavga eden çift, parmaklıkların kırılmasıyla metrelerce yükseklikten düştü!
09:21 Erdoğan-Putin-Reisi zirvesi dünyanın gündeminde! Masada Suriye'deki gelişmeler var
09:20 Çoban sürüsünü yolun karşısına geçirmeye çalışırken araç aralarına daldı: 19 koyun ile 1 eşek telef oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 10:41:51. #1.12#
SON DAKİKA: İngiltere'de işsizlik mayısta yüzde 3,8 seviyesini korudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement