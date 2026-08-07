İngiltere'de Sıcak Hava Dalgası - Son Dakika
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İngiltere'de Sıcak Hava Dalgası

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İngiltere'de gelecek hafta 36 dereceyi bulacak sıcak hava dalgası bekleniyor. Önceki dalgalar can kaybına yol açtı.

İngiltere'de gelecek hafta yeniden sıcak hava dalgası etkili olacak.

İngiltere Meteoroloji Ofisinin (Met Office) tahminlerine göre, bu hafta İskoçya ve Kuzey İrlanda'da yağışlı hava koşulları beklenirken, İngiltere ve Galler'de kuru ve artan sıcaklıklar görülecek.

İngiltere'de bu hafta sonu 30 dereceyi bulması beklenen sıcaklıkların, gelecek hafta salı gününden itibaren 32-34 dereceye tırmanabileceği ve perşembe günü de 36 dereceyi bulabileceği öngörülüyor.

Böylece gelecek hafta İngiltere'de bu yılın altıncı sıcak hava dalgası yaşanacak ve hafta boyunca nem oranlarının artması bekleniyor.

İngiltere'de bu yılın ilk sıcak hava dalgası mayısta yaşanmış ve son iki ayda da art arda sıcak hava dalgaları etkili olmuştu. Mayıs ve hazirandaki sıcak hava dalgalarının ülkede 2 bin 700 can kaybına yol açtığı belirlenmişti.

Temmuz ayı İngiltere'de kayıtlardaki en kurak ay olarak açıklanırken, geçen hafta İngiltere'nin yarısı ve Londra'nın tamamı için ani kuraklık koşulları ilan edilmişti.

Kaynak: AA

Hava Durumu, İngiltere, Ekonomi, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de Sıcak Hava Dalgası - Son Dakika

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