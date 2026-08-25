Asılsız Gasp İhbarı Polisleri Harekete Geçirdi - Son Dakika
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Asılsız Gasp İhbarı Polisleri Harekete Geçirdi

Asılsız Gasp İhbarı Polisleri Harekete Geçirdi
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Menteşe'de alkollü bir kişi, parkta gasp ihbarında bulundu; gerçek olmadığı anlaşıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde alkollü bir şahsın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "Bir kadın gaspa uğradı" şeklinde ihbarda bulunması polisi harekete geçirdi. Yapılan kontrollerde herhangi bir gasp olayının yaşanmadığı ortaya çıktı.

Olay, Menteşe ilçesi Yekap Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu belirtilen bir şahıs 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak parkta bir kadının gasp edildiğini ileri sürdü. İhbar üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edilirken, şahsın ihbar sırasında kendi eşkalini verdiği ve telefonunu parkta bulunan bir kadına uzattığı öğrenildi. Yaşanan durum karşısında tedirgin olan kadın bir markete sığındı.

İhbar üzerine bölgeye Asayiş ve Yunus ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde kısa sürede olayın aslı ortaya çıktı. Gasp ihbarında bulunan kişinin, verdiği eşkal nedeniyle kendisini tarif ettiği ve parkta herhangi bir gasp olayının yaşanmadığı belirlendi.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle olayın asılsız olduğu anlaşılırken, ihbarda bulunan şahsın alkollü olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Menteşe, Muğla, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Asılsız Gasp İhbarı Polisleri Harekete Geçirdi - Son Dakika

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