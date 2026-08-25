Otomobilde Buzağı Taşınması Görüntülendi

BOLU- Mudurnu kara yolunda bir otomobilin arka koltuğunda buzağı taşındığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Bolu-Mudurnu kara yolunda meydana geldi. Bir araç sürücüsü, önündeki otomobilin arka koltuğunda buzağı taşındığını fark etti. Sürücü o anları cep telefonuyla kaydetti.