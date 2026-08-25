Otomobilde Buzağı Taşınması Görüntülendi
Bolu-Mudurnu yolunda bir araçta buzağı taşındığı anlar cep telefonu ile kaydedildi.
BOLU- Mudurnu kara yolunda bir otomobilin arka koltuğunda buzağı taşındığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Olay, sabah saatlerinde Bolu-Mudurnu kara yolunda meydana geldi. Bir araç sürücüsü, önündeki otomobilin arka koltuğunda buzağı taşındığını fark etti. Sürücü o anları cep telefonuyla kaydetti.
Kaynak: DHA
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