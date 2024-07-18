İngiltere, net sıfır emisyon hedefine ulaşma yolunda ilerlemiyor - Son Dakika
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Ekonomi

İngiltere, net sıfır emisyon hedefine ulaşma yolunda ilerlemiyor

İngiltere'nin iklim değişikliğiyle mücadelede bağımsız danışman organı İklim Değişikliği Komitesi (CCC), ülkenin net sıfır emisyon hedefine ulaşma yolunda olmadığını tespit etti. CCC'nin yayımladığı rapora göre, İngiltere'nin 2030 hedefine ulaşabilmesi için gereken emisyon azaltımlarının yalnızca üçte biri şu anda güvenilir politika ve planlar kapsamında yer alıyor. CCC, yeni hükümete düşük karbonlu teknolojilerin norm haline gelmesi ve ekonominin tüm sektörlerinde harekete geçilmesi için çağrıda bulundu.

18.07.2024 09:49
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İngiltere'nin iklim değişikliğiyle mücadelede bağımsız danışman organı İklim Değişikliği Komitesi (CCC), ülkenin net sıfır emisyon hedefine ulaşma yolunda olmadığını tespit etti.

CCC, emisyon azaltımındaki gelişimi incelediği ve parlamentoyada sunacağı 2024 raporunu yayımladı.

Buna göre, İngiltere 2030 itibarıyla emisyonlarını 1990'daki seviyesine göre yüzde 68 azaltmayı ve 2050'de net sıfıra ulaşmayı taahhüt etti ve ülkenin net sıfır emisyona ulaşılabilmesi için 2030'a yönelik emisyon azaltım taahhütleri kritik önemde bulunuyor.

Geçen yıl ülkenin emisyonlarında önemli bir azalma olsa da bu düşüş 2030 hedefine ulaşma yolunda gerekli ilerlemeyi sağlamıyor.

Bugüne kadar emisyon azaltımında kaydedilen gelişimin büyük bir kısmı kömürle çalışan son elektrikli santralinin de kapanması ve kömürden üretilen elektriğin aşamalı olarak sonlanmasından kaynaklanırken, bundan sonraki süreçte emisyon azaltımında ilerleme sağlanabilmesi için petrol ve gaz kullanımının da hızla azaltılması gerekiyor.

Buna karşın İngiltere'nin 2030 hedefine ulaşmak için gereken emisyon azaltımlarının yalnızca üçte biri şu anda güvenilir politika ve planlar kapsamında yer alıyor.

Bu nedenle CCC, düşük karbonlu teknolojilerin norm haline gelmesi ve ekonominin tüm sektörlerinde harekete geçilmesi için özellikle yeni hükümete çağrıda bulundu ve 10 maddelik bir öneri yayımladı.

Bunlar arasında elektriğin daha ucuz hale getirilmesi, son dönemde politikalarda görülen gerilemenin telafi edilmesi, ısı pompaları, elektrikli araç şarj noktaları ve kara rüzgar santrallerinin inşasındaki bariyerlerin kaldırılması, sanayide elektrifikasyonun hızlandırılması ve kamu binalarının karbonsuzlaştırılması için kapsamlı program başlatılması gibi öneriler yer alıyor.

CCC Geçici Başkanı Piers Forster, rapora ilişkin değerlendirmesinde, "Ülkenin 2030 emisyon azaltım hedefi riskte. Yeni hükümet bu rotayı düzeltmek için bir fırsata sahip ancak kaybedilen zamanı telafi etmek için bunu acilen yapmalı." ifadesini kullandı.

Elektrikli araçlar ve ısı pompalarının yaygınlaştırılması ve orman varlığının artırılması gibi konularda hızlı bir ilerleme kaydedilmesi gerektiğinin altını çizen Forster, şunları kaydetti:

"Net sıfır emisyona geçiş, yatırım, daha düşük faturalar ve enerji güvenliği sağlayabilir. Bu, İngiltere'nin dünya sahnesindeki yerini korumasına yardımcı olacaktır. Net sıfır emisyon, hükümet için hem bugünün hem de yarının insanlarına hizmet etmenin de bir yolu."

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Hükümet, Çevre, Enerji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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