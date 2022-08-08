Londra'nın güneyinde bir evde patlama oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Londra'nın güneyinde bir evde patlama oldu

08.08.2022 17:50
Londra'nın güneyinde bir evde patlama oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyinde bir evde meydana gelen patlama sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyinde bir evde meydana gelen patlama sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

İngiliz İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, şehrin güneyindeki Thornton Heath semtinde bir evde patlama olduğu ve olayda bir çocuğun öldüğü belirtildi.

Açıklamada, itfaiye görevlerinin evin yıkıntılarından 4 kişiyi kurtardığı kaydedildi.

4 itfaiye aracı ve 40 itfaiye çalışanının müdahale ettiği olayda bölgedeki çok sayıda evin zarar gördüğü aktarılarak, olay yerinin güvenlik kordonuna alındığı ifade edildi.

Öte yandan Sky News, semt sakinlerinin son iki haftadır ağır gaz kokusu aldıklarını söylediğini aktardı.

YORUMLAR
500
İngiltere'de su borusu patladı, sokaklar göle döndü İngiltere'de su borusu patladı, sokaklar göle döndü Çalışan esenliği platformu ABD'de ofis açtı Çalışan esenliği platformu ABD'de ofis açtı
Kaynak: AA

England, İtfaiye, Londra, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Londra'nın güneyinde bir evde patlama oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:28 Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya'nın göğüs dekolteli pozu ilgi çekti! İlk yorum sevgilisinden geldi
17:16 Fenerbahçe'nin ünlü taraftarı Rambo Okan, Beşiktaşlı mı olacak? Güzel fenomenden istekleri duyanları gülümsetti
17:14 Yıllar onu hiç değiştirmemiş! Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı rolünde oynayan Müge Ulusoy, düzgün fiziğiyle beğeni topluyor
17:01 2023 seçimleri öncesi yeni bir parti daha kuruldu: Milliyetçi Sol Parti
16:55 Fenerbahçe resmen duyurdu! 10 numaralı forma Arda Güler'e verildi
16:56 Usta oyuncu Defne Yalnız: Parmağıma hiç fuhuş yüzüğü takmadım, bunun da onurunu ve rahatlığını yaşıyorum
16:51 Hollanda'da Türk fırtınası! Burak Yılmaz, Fortuna Sittard formasıyla çıktığı ilk maçta enfes bir frikik attı
16:47 İstanbul'da pitbullu saldırı faillerinden 2'si serbest bırakıldı: Kardeşimin kulağını kaybetme ihtimali yüzde 90
16:38 Milyonların beklediği haber! İptal edilen KPSS'de yeni takvim belirlendi
16:24 Ukraynalı drone meraklıları bomba yüklü İHA geliştirdi! Rus kuvvetlerini püskürtmek için kullanılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 17:50:26. #1.11#
SON DAKİKA: Londra'nın güneyinde bir evde patlama oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement