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İş dünyası elektrikte indirimli tarife bekliyor - Son Dakika

İş dünyası elektrikte indirimli tarife bekliyor

12.02.2022 17:53
İş dünyası elektrikte indirimli tarife bekliyor

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, elektrik fiyatlarındaki artışın iş dünyasını olumsuz etkilendiğini söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, elektrik fiyatlarındaki artışın iş dünyasını olumsuz etkilendiğini söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Şubat ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Çetin Yıldırım, başkanlığında gerçekleştirildi. Ocak ayı karar özetlerini okunmasının ardından mizan ve masraf listeleri görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi. STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Elektrik ve akaryakıt fiyatlarındaki yükselme ticaretimizi olumsuz yönde etkiliyor. Ben inanıyorum ki hükumetimiz buna tedbir alacaktır. Ben inanıyorum ki bahar aylarında daha rahat bir tablo önümüze çıkacaktır diyorum. Bununla ilgili girişimlerimizi oda olarak üyelerimiz için gerekli yerlere bildiriyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlıklarımız bizim talebimizi dikkate alırlar" dedi.

"Birinci OSB'nin Cazibe Merkezi kapsamına alınması için tekrar talep ilettik."

Başkan Eken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya geldiklerini belirterek, "Sanayi Bakanımıza tekrar sıkıntı ve talepleri aktardık. Birinci OSB'nin Cazibe Merkezi kapsamına alınması içinde tekrar talebimizi ilettik. İnşallah ileriki haftalarda gidip tekrar yüz yüze konuşacağız. Birinci OSB ile ilgili talebimizi sürekli her platformda konuşacağız. Hep birlikte konuşacağız, birlikte hareket ederek başaracağız" dedi.

"Yeni pazarlar oluşturmak için çalışıyoruz"

Başkan Eken, Sivas'ın ihracatını geliştirmek ve üyelere yeni pazarlar oluşturmak için çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, " Kazakistan'a ilimizde üretilen ürünleri göndermeye başladık. Amacımız Sivas'ta üretilen ürünlerin yurtdışına direk olarak buradan gitmesi. İnşallah bununla ilgili de haftaya Perşembe günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin Chicago'da açmış olduğu Dış Ticaret Ofisi var. Burada üretilen ürünlerin direk Amerika'ya gitme imkanı var. İnşallah haftaya Perşembe günü yine sizlerle üyelerimizle bir araya geleceğiz. Burada üretilen ürünlerin Amerika'ya nasıl gönderileceği konusunda sizlere bilgi vereceğiz. İnşallah sanayicilerimiz ürettiği ürünleri TOBB ve Odamız aracılığıyla oraya ulaştıracak" dedi.

"Kalkınmanın anahtarı üniversite-sanayi işbirliği"

Meclis toplantısına katılan Bilim ve Teknoloji Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Sivas'taki sanayici ve iş insanlarının yatırım yapabileceğini söyleyerek, "Teknoloji ve sanayi üretimi bakımından gelişmiş ülkelerde, üniversite-sanayi işbirliğinin kalkınmanın anahtarı olarak görülüyor" dedi. - SİVAS

İş dünyası elektrikte indirimli tarife bekliyor
İş dünyası elektrikte indirimli tarife bekliyor
İş dünyası elektrikte indirimli tarife bekliyor

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Meclis Başkanı, Türkiye, Sivas, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İş dünyası elektrikte indirimli tarife bekliyor - Son Dakika Ekonomi


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