İşgalin sonuçları hissedilmeye başlandı! Rusya, yaptırımlar sebebiyle 300 milyar dolarlık rezervini kullanamıyor - Son Dakika
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İşgalin sonuçları hissedilmeye başlandı! Rusya, yaptırımlar sebebiyle 300 milyar dolarlık rezervini kullanamıyor

14.03.2022 12:16

Ukrayna'ya işgal girişiminde bulunduğu için birçok ülkenin yaptırım uyguladığı Rusya, ekonomik olarak zor günler yaşıyor. ABD ve AB ülkelerinin başı çektiği yaptırımlarda Rusya Merkez Bankası'na ait rezervlerin büyük çoğunluğu dondurulmuş halde. Ülkesinin 640 milyar dolar civarında rezerve sahip olduğunu söyleyen Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, 300 milyar dolarlık rezervi kullanamadıklarını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 19. gündür devam ediyor. Putin'in emri ile Ukrayna'ya giren Rus ordusu, günlerdir Kiev'e girmeye çalışırken, Ukrayna ordusu ve sivil halkı direnişini sürdürüyor. Putin'in vermiş olduğu işgal emri ise ülkesine ekonomik olarak zor günler yaşatıyor. ABD ve Avrupa ülkeleri Rusya'ya ağır yaptırımlar uyguluyor. Birçok ülke Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerini dondurmuş durumda.

RUSYA'NIN TOPLAM REZERVİ 643 MİLYAR DOLAR

Rusya'nın toplam rezervleri 643 milyar dolar düzeyinde. Bu miktarın yüzde 21,7'si altın olarak Rusya'da bulunurken, yüzde 13,8'i ise Rusya ile arası iyi olan Çin'de bulunuyor. Geri kalan yüzde 64,5'luk rezerv ise farklı ülkelere dağılmış durumda.

"300 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDEKİ REZERVİ KULLANAMIYORUZ"

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rus devlet kanalı Rossiya-1'e ülkesinin ABD ve Avrupa Birliği tarafından dondurulan rezervlerine ilişkin konuştu. Siluanov, yaptırımlar nedeniyle yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki uluslararası rezervi kullanamadıklarını söyledi.

"BATI, ÇİN'E BASKI YAPIYOR"

Rusya'nın toplam 640 milyar dolar civarında rezerve sahip olduğuna işaret eden Siluanov, "Şimdi rezervlerin 300 milyar dolarını kullanamıyoruz. Rezervin bir kısmı da Çin'de ve Batı şimdi Çin'e bu rezerve erişimimizi kısıtlaması için baskı yapıyor." dedi.

"ÇİN İLE İŞBİRLİĞİ ARTACAK"

Anton Siluanov, "Batılı pazarlar kapandığı için Çin ile iş birliğinin katlanarak artacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu. Siluanov, 10 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin rezervlerine tekrar erişememesi halinde dış borçlarını rubleyle ödeyeceklerini söylemişti.

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Son Dakika Ekonomi İşgalin sonuçları hissedilmeye başlandı! Rusya, yaptırımlar sebebiyle 300 milyar dolarlık rezervini kullanamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşgalin sonuçları hissedilmeye başlandı! Rusya, yaptırımlar sebebiyle 300 milyar dolarlık rezervini kullanamıyor - Son Dakika
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