İspanya'da hükümet zenginlere geçici vergi artışı getirecek - Son Dakika
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İspanya'da hükümet zenginlere geçici vergi artışı getirecek

29.09.2022 15:44
İspanya'da hükümet zenginlere geçici vergi artışı getirecek

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu ekonomik sorunlarla mücadele kapsamında 2023-2024 yıllarını kapsayacak şekilde zenginlere geçici olarak vergi artışı getirileceğini duyurdu.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Rusya- Ukrayna savaşının neden olduğu ekonomik sorunlarla mücadele kapsamında 2023-2024 yıllarını kapsayacak şekilde zenginlere geçici olarak vergi artışı getirileceğini duyurdu.

Maliye Bakanı Maria Jesus Montero, düzenlediği basın toplantısında, düşük gelirliler ve serbest meslek sahipleri için kişisel gelir vergisinde indirim, yüksek gelirliler ve büyük servetleri olanlar için de "Büyük Servetler Dayanışma Vergisi" adıyla ek bir vergi getirilmesini öngören mali önlemler paketini açıkladı.

Ülkede serveti 3 milyon avronun üzerinde olan 23 bin zengini etkileyeceği belirtilen vergi artışından hükümet, gelecek iki yılda 1,5 milyar avroluk ek gelir sağlamayı planlıyor.

Verilen bilgiye göre vergi artışları, serveti 3 ile 5 milyon avro aralığındakilerde yüzde 1,7, 5 ile 10 milyon avro arasındakilerde yüzde 2,1 ve 10 milyon avronun üzerindekilerde yüzde 3,5 olarak belirlenecek.

Diğer yandan gelir vergisi oranları yıllık geliri 200 bin avronun üzerinde olanlarda yüzde 26'dan 27'ye, 300 bin avronun üzerinde olanlarda yüzde 28'e çıkarılacak.

Montero, mali önlemler kapsamında yıllık geliri 21 bin avronun altında olanlara ise vergi indirimi getirileceğini bildirdi.

Hükümet, düşük gelirliler için getirilecek vergi indiriminin ülkedeki işçilerin yüzde 50'sini kapsayacağını öngörüyor.

"Yılda 18 bin avro kazanan bir işçi yeni vergileme ile 746 avro tasarruf edecek." şeklinde örnek veren İspanyol Bakan, "Mali konularda daha adil bir sisteme ihtiyacımız var. Orta sınıf ve işçiyi en iyi savunma yolu kamu hizmetlerini güçlendirmektir. En kötü tehdit ise sosyal eşitsizlik yaratmaktır." yorumunu yaptı.

Hükümet, mali önlem paketi ile 2023-2024'te toplam 3 milyar 144 milyon avro vergi toplayacağını açıkladı.

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Kaynak: AA

Hükümet, İspanya, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İspanya'da hükümet zenginlere geçici vergi artışı getirecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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