İstanbul'da çöp transfer işçileri greve hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da çöp transfer işçileri greve hazırlanıyor

Son Güncelleme: 15.08.2023 09:50

Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSTAÇ arasındaki toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. İstanbul'da çöp transfer işçileri greve hazırlanıyor. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, İBB yönetiminin, DİSK ile yapılan toplu sözleşme şartlarını kabul etmediklerini belirtti. Çöp transferi hizmeti veren 5 bin 500 sendikalı işçinin grevi durumunda çöplerin toplanamayacağı veya boşaltılamayacağı uyarısında bulundu.

Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSTAÇ arasındaki toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. İstanbul'da çöp transfer işçileri greve hazırlanıyor.

"BİR HAFTA İÇİNDE GREV KARARI ALMAMIZ GEREKİYOR"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, İBB yönetiminin, DİSK ile yapılan toplu sözleşme şartlarını kendilerine sunduklarını ancak bu şartları kabul etmediklerini söyledi. Arslan, "25 bin liranın altında bir toplu iş sözleşmesi bizim açımızdan sürdürülebilir değil. Bu konudaki uyuşmazlık devam ediyor. Arabulucu raporu önümüzdeki günlerde gelecek, sonrasında bir hafta içerisinde grev kararı almamız gerekiyor. Grev kararı almaya doğru gidiyoruz." dedi.

"ÇÖPLER YA TOPLANMAYACAK YA DA BOŞALTILAMAYACAK"

Çöp transferi hizmeti veren 5 bin 500 sendikalı işçinin kent açısından kritik bir görev üstlendiğini belirten Arslan, "İlçe belediyelerinin topladığı çöpler, İBB'ye ait 9 adet katı atık aktarma istasyonuna biriktiriliyor. Grev halinde ilçelerden gelen çöpler transfer bölgelerinde kalacak, transfer bölgelerinde çöp yığınları olunca da ilçelerde çöpler ya toplanamayacak ya da toplansa da boşaltılamayacak." diye konuştu.

42 YIL SONRA İLK DEFA İMZALANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında 42 yıl sonra ilk defa toplu sözleşme imzalanmıştı. Toplu sözleşme ile haftalık çalışma saati 45'ten 40'a düşürülmüştü.

YORUMLAR
500

İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da çöp transfer işçileri greve hazırlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:11 Altının gram fiyatı 1.657 liradan işlem görüyor
11:06 Altının gram fiyatı 1.657 lira seviyesinden işlem görüyor
11:04 Gaziantep'te greve çıkan tekstil işçileri istediğini aldı
11:04 "Türk çocuğu sahada olacak" diyen Tolunay Kafkas'ın maç kadrosunda tepki çeken detay: 8 yabancıyla maça başladı
10:58 Fatma Şahin patronu överek işçileri vazgeçirmeye çalışmıştı! Gaziantep'te greve çıkan tekstil işçileri istediğini aldı
10:58 "Türk çocuğu sahada olacak" diyen Tolunay Kafkas'ın maç kadrosunda olay detay! Tepkiler çığ gibi
10:51 Son dakika! Ankara Kocatepe Camii'nde yapılan çekimle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
10:47 Son dakika! Ankara Kocatepe Camii'nde yapılan çekimle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
10:45 Güne yatay seyirle başlayan dolar 27,05'ten işlem görüyor
10:39 Dolar 27,05'ten işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2023 11:24:34. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da çöp transfer işçileri greve hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement