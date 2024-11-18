İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 34,4590 liradan, avro 36,3500 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 34,4570 liradan alınan dolar, 34,4590 liradan satılıyor. 36,3480 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,3500 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 34,4170 lira, avronun satış fiyatı ise 36,3250 lira olmuştu.
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