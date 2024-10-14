İstanbul'da WCF Avrupa ve Asya Zirvesi Başlıyor

Ekonomi

Dünya Odalar Federasyonunun (WCF) Avrupa ve Asya Zirvesi, yarın İstanbul'da başlıyor.

Uluslararası iş dünyasının temsilcilerini bir araya getiren WCF Avrupa ve Asya Zirvesi, 62 ülkeden 800'den fazla iş insanının katılımıyla yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, WCF ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Başkanı Philippe Varin ve ICC Genel Sekreteri John W.H. Denton yapacak.

"İklim Değişikliği İçin İşbirlikçi Yaklaşım" ana temasıyla düzenlenecek zirvede iklim değişikliği düzenlemeleri ve teknolojik yeniliklerle gelen yeni rekabet şartları ele alınacak.

TOBB Hisarcıklıoğlu, zirveye ilişkin sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, ICC Genel Sekreteri Denton ve ekibiyle bir araya gelerek, üç günlük programı değerlendirdiklerini bildirdi.

Zirve hakkında

Dünya Odalar Federasyonunun Avrupa ve Asya Zirvesi'nde, tüm dünyada iş dünyasının temsilcisi olan odalar, 24 Ekim'de Rio de Janeiro'da yapılacak B20 Zirvesi ve 11 Kasım'da Bakü'de başlayacak COP29 Zirvesi öncesinde iklim değişikliğiyle ilgili görüşlerine son şeklini verecek.

Toplantıda, net sıfır emisyona doğru yol haritası, iklim teknolojileri ve inovasyon ile iklim değişikliğinin finansmanı konuları tartışılacak. Ayrıca Dünya Odalar Federasyonu bünyesinde faaliyete geçen Kadın Ağı'nın ilk zirvesi gerçekleştirilecek.

Etkinlikte "Net Sıfıra Geçişi Hızlandırma Küresel İşbirliğinin Geliştirilmesi", "Küresel Ekonomik Dönüşümü ve Değişimi Sürdürmede Odaların Rolü", "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Teknoloji Kullanımı ve Döngüsel Ekonomi" ile "İklim Finansmanın İyileştirilmesi ve Tedarik Zincirlerini Karbonsuzlaştırma" başlıklarında paneller düzenlenmesi planlanıyor.

Kadınların odalardaki liderlik rollerinde karşılaştıkları zorluklar ve fırsatların inceleneceği "Oda Temsilinde Kadınlar" temalı WCF Kadın Konsey Toplantısı'nın etkinlik kapsamında yapılması bekleniyor.

Zirve kapsamında Türkiye'nin tanıtımı için sosyal etkinlikler de gerçekleştirilecek.