İstanbul serbest piyasada dolar 50,7780, avro 55,7920 liradan işlem görüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul serbest piyasada güne dolar 50,7780, avro 55,7920 liradan başladı. Piyasada dolar 50,7760 liradan alınıp 50,7780 liradan satılırken avronun alışı 55,7900, satışı 55,7920 lira; dün satışta dolar 50,6780, avro 55,8360 liraydı.
İstanbul serbest piyasada dolar 50,7780 liradan, avro 55,7920 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 50,7760 liradan alınan dolar, 50,7780 liradan satılıyor. 55,7900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,7920 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 50,6780 lira, avronun satış fiyatı ise 55,8360 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?