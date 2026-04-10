İtalya ve Baykar'dan İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İtalya ve Baykar'dan İşbirliği Görüşmesi

10.04.2026 19:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Urso, Baykar ile Piaggio Aerospace'in geleceğini ele aldı. İşbirliği planları değerlendirildi.

İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso, Baykar Genel Müdürü ve Piaggio Aerospace Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ile Roma'da görüştü.

Bakan Urso, görüşmesine ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, 24 Mart'ta Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyarete atıf yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Yakın zamanda Ankara'ya gerçekleştirdiğim resmi ziyaret sırasında yaptığımız görüşmenin devamı niteliğindeki bu yapıcı istişare, Piaggio Aerospace'in ilk sonuçlarını değerlendirmemize, sanayi planının perspektiflerini daha ayrıntılı biçimde ele almamıza ve İtalyan havacılığının bu köklü markasının yeniden canlandırılması ve geliştirilmesine yönelik planlara, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı (MIMIT) tarafından sağlanabilecek muhtemel destek biçimlerini derinlemesine ele almamıza olanak sağladı."

Baykar, İtalya'nın 140 yıllık havacılık firması Piaggio Aerospace'i 30 Haziran 2025'te resmen bünyesine katmıştı.

Baykar'ın satın alması sonrasında Piaggio Aerospace'te uçak üretim kapasitesini de artıracak yeniden yapılanma faaliyetleri hız kazanmıştı.

Kaynak: AA

Havacılık, Teknoloji, Politika, Ekonomi, İtalya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İtalya ve Baykar'dan İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
19:14
İran: Hürmüz'den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
19:12
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
19:03
Sergen Yalçın'dan ilk 11'de büyük sürprizler
18:47
İran, müzakereler başlamadan 'kırmızı çizgimiz' deyip 2 şart koştu
17:40
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
17:20
İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 19:56:44. #.0.5#
SON DAKİKA: İtalya ve Baykar'dan İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.