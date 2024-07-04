İTO Başkanı: Turistin milliyeti yok, misafirliği vardır

Ekonomi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Turistin milliyeti olmaz, misafirliği olur. Arap turist, Avrupalı turist, Amerikalı turist yoktur, Türkiye'nin misafirleri vardır. Onların hayatları da huzur içinde bir tatil geçirmeleri de bize emanettir. Hepimizin bu bilinçle hareket etmesi karakter ve geleneğimizin ayrılmaz bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde turistlere yönelik münferit de olsa yaşanan bazı olaylardan üzüntü duyduğunu belirtti.

Türkiye'nin turizm markasına halel getirecek her türlü eylem ve yaklaşımın sonuna kadar karşısında olacaklarını vurgulayan Avdagiç, şöyle devam etti:

"Bu karşıtlığımızın sebebi, insana verdiğimiz değerdir, Türk misafirperverliğinin gereğidir. Unutmayalım ki turizm Türk ekonomisinin geleneksel ve lokomotif sektörlerinden biridir. Bu başarımızı da sadece deniz, kum, doğa ve tarih zenginliğimizle değil, bizi biz yapan insan odaklı yaklaşım ve politikalarımızla elde ettik. Tam da bu sebeple oteller, alışveriş ve eğlence merkezleri, restoranlar, mağazalar ve sayısız diğer turizm sektörü mensuplarının gayretleriyle oluşturduğu turizm imajımızın ve büyük hedeflerimizin etkilenmesine izin vermeyeceğiz."

Avdagiç, yabancı misafirlerin hayatlarının da huzur içinde bir tatil geçirmelerinin de kendilerine emanet olduğuna dikkati çekerek, Orta Doğu'dan Amerika'ya, Avrupa'dan Afrika ve Uzak Doğu'ya, en yakın komşudan en uzak köşeye kadar her ülkeden gelen turistin baş üzerinde yeri olduğunu bildirdi.

Turistin milliyetinin olmayacağına, misafirliğinin olduğunu kaydeden Avdagiç, "Arap turist, Avrupalı turist, Amerikalı turist yoktur, Türkiye'nin misafirleri vardır. Onların hayatları da huzur içinde bir tatil geçirmeleri de bize emanettir. Hepimizin bu bilinçle hareket etmesi karakter ve geleneğimizin ayrılmaz bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.