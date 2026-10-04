İzmir, 9 ayda 10 milyar 987 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi

Ege'nin üretim üssü İzmir, yılın 9 ayında 10 milyar 987 milyon 445 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, limanları, sanayi altyapısı ve tarımsal üretimiyle Ege'nin dış ticaretinde önemli yer tutan İzmir, geniş ürün yelpazesiyle dünya pazarlarına satışını sürdürdü.

Geçen yıl ocak-eylül döneminde 10 milyar 210 milyon 450 bin dolar olan kentin ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 7,6 artarak 10 milyar 987 milyon 445 bin dolara yükseldi.

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, 1 milyar 974 milyon dolarlık ihracata ulaşarak kentin dış satımında öne çıktı. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ise 968 milyon 214 bin dolarlık ihracatıyla kentin en fazla dış satım yapan ikinci sektörü oldu.

Otomotiv endüstrisinin ihracatı 814 milyon 3 bin dolara, tütün sektörünün dış satımı ise 677 milyon 928 bin dolara ulaştı. Makine ve aksamları sektörü de 599 milyon 351 bin dolarlık ihracatla kentin dış satımına katkı sağladı.

Gemi ve yat ihracatındaki artış dikkati çekti

Ocak-eylül döneminde gemi, yat ve hizmetleri sektörü, ihracatındaki artışla dikkati çekti.

Geçen yılın 9 ayında 43 milyon 66 bin dolarlık dış satım yapan sektör, bu yıl aynı dönemde ihracatını yüzde 119,9 artırarak 94 milyon 694 bin dolara taşıdı.

Demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracatı 494 milyon 723 bin dolara, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörünün dış satımı da 259 milyon 299 bin dolara çıktı.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ihracatı 465 milyon 813 bin dolara, yaş meyve ve sebze sektörünün dış satımı 150 milyon 584 bin dolara ulaştı.

Kuru meyve ve mamulleri ihracatı yüzde 10,6 azalarak 412 milyon 64 bin dolara, zeytin ve zeytinyağı ihracatı ise yüzde 41,4 gerileyerek 71 milyon 192 bin dolara indi.

Eylülde ihracat yüzde 11 arttı

İzmir'in geçen yıl eylülde 1 milyar 112 milyon 141 bin dolar olan ihracatı, bu yılın aynı ayında yüzde 11 artarak 1 milyar 234 milyon 968 bin dolara yükseldi.

Eylülde kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 204 milyon 207 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Tütün ihracatı 146 milyon 256 bin dolara, otomotiv endüstrisinin ihracatı da 97 milyon 574 bin dolara yükseldi.