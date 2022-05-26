İzmir'de 15 okulda Temiz Enerji Atölyeleri düzenlendi - Son Dakika
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İzmir'de 15 okulda Temiz Enerji Atölyeleri düzenlendi

26.05.2022 14:06
İzmir'de 15 okulda Temiz Enerji Atölyeleri düzenlendi

İzmir'deki 15 okulda Enerjide Etkin ve Sürdürülebilir Dönüşümün Desteklenmesi (BEST For Energy) Projesi kapsamında 1750 öğrenciye yönelik Temiz Enerji Atölyeleri düzenlendi.

İzmir'deki 15 okulda Enerjide Etkin ve Sürdürülebilir Dönüşümün Desteklenmesi (BEST For Energy) Projesi kapsamında 1750 öğrenciye yönelik Temiz Enerji Atölyeleri düzenlendi.

İzmir'in Çiğli ilçesindeki Cahide Ahmet Dalyanoğlu Ortaokulunda düzenlenen son eğitim atölyesine İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yüksel Aydın, Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Alper Kalaycı ve BEST For Energy Projesi ekibi katıldı.

Yavuz, atölye çalışmasında yaptığı konuşmada, İzmir'in rüzgar ve güneşten elektrik üretim potansiyelinin yüksek bir bölge olduğunu ifade etti.

Türkiye'de rüzgardan en fazla enerji üreten bölgenin Ege Bölgesi olduğunu belirten Yavuz, "Güneşte de ciddi bir potansiyelimiz var. İnşallah sizler de bu projeler sayesinde bunların bilincine varacak, ileride büyüdüğünüzde mühendis olarak veya farklı departmanlarda görev alarak temiz enerjinin üretilmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunacaksınız." dedi.

Aydın da öğrencilere başarılar dileyerek temiz enerji alanındaki bu gibi desteklerin devam etmesini istediklerini dile getirdi.

Atölyede güneş enerjisiyle çalışan otomobil modellemesi yapmayı öğrenen öğrenciler, tasarladıkları modelleri okulun bahçesinde yarıştırdı.

Atölyeler için EBA ekibiyle içerik hazırlandı

Temiz Enerji Atölyeleri ile çocukların temiz enerji ve temiz teknolojiler konusundaki farkındalığı artırılırken, hızla büyüyen ve nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyan temiz enerji sektörünün çocukların gelecek planlarında yer alması hedeflendi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü EBA Ekibi ile Temiz Enerji Çocuk Atölyeleri için modern eğitim teknik ve araçları kullanılarak, akılda kalıcılığı yüksek, yaratıcılığı teşvik eden, uygulatarak öğreten bir içerik hazırlandı. Geliştirilen içeriğin uygulanması için 56 eğitici yetiştirildi.

Robotik STEM setleri, çizgi film, aktivite dergisi gibi materyaller ve günlük yaşam problemleri etkinlikleriyle çocukların temiz enerjiye dair bilgilerini ve farkındalıklarını artırma, deney tasarlama, verileri analiz etme, yorumlama ve uygulama, tasarlayacakları ürünü üretmek için gereken aşamaları belirleme ve ürünü sunma gibi geniş konularda dersler verildi.

Bu kapsamda, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılında İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 15 ortaokulda ve 1 bilim kültür merkezinde 130'dan fazla Temiz Enerji Çocuk Atölyesi düzenlendi. Bu çerçevede, 5'inci ve 6'ıncı sınıflarda eğitim gören yaklaşık 1750 öğrenci temiz enerji konusunda bilgi edindi.

İzmir'de 15 okulda Temiz Enerji Atölyeleri düzenlendi
İzmir'de 15 okulda Temiz Enerji Atölyeleri düzenlendi
İzmir'de 15 okulda Temiz Enerji Atölyeleri düzenlendi
İzmir'de 15 okulda Temiz Enerji Atölyeleri düzenlendi
İzmir'de 15 okulda Temiz Enerji Atölyeleri düzenlendi

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Enerji, Aydın, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir'de 15 okulda Temiz Enerji Atölyeleri düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de 15 okulda Temiz Enerji Atölyeleri düzenlendi - Son Dakika
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