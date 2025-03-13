İzmir'de Konut Satışları Yüzde 33,5 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İzmir'de Konut Satışları Yüzde 33,5 Arttı

İzmir\'de Konut Satışları Yüzde 33,5 Arttı

İzmir'de 2025 Şubat ayında konut satışları 6.899'a yükselerek önemli bir artış gösterdi.

13.03.2025 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılı Şubat ayında İzmir'de 5 bin 168 olan konut satışı, 2025 yılı Şubat ayında yüzde 33,5 artarak 6 bin 899'a yükseldi.

Türkiye genelinde konut satışları, Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 oranında artarak 112 bin 818 olarak gerçekleşti. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 347 ile İstanbul, 10 bin 791 ile Ankara ve 6 bin 899 ile İzmir olurken, en az olduğu iller ise 24 ile Ardahan, 70 ile Tunceli ve 73 ile Bayburt olarak kaydedildi.

2024 yılı Şubat ayında İzmir'de 5 bin 168 olan konut satışı, 2025 yılı Şubat ayında yüzde 33,5 artarak 6 bin 899'a yükseldi. İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,2 artarak bin 858'e ulaştı. İzmir'de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 26,9 oldu.

İzmir'de ikinci el konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,5 artarak 5 bin 41 olarak gerçekleşti. İzmir'de toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 73,1'i buldu.

İzmir'de ipotekli konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 145,5 gibi dikkat çekici bir artışla bin 267'ye yükseldi. Şubat ayında satışı yapılan konutların yüzde 18,4'ü ipotekli satış olarak gerçekleşti.

İzmir'de Şubat ayında yabancılara yapılan konut satışı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artarak 27 oldu. Ülkemizde ise yabancılara yapılan konut satışları, Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,1 oranında azalarak bin 457'ye geriledi. Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 539 ile İstanbul, 503 ile Antalya ve 89 ile Mersin oldu.

Konut satışlarında Buca ilk sırada

İzmir'de 2025 yılı Şubat ayında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti. Konut satış sayısı yüksek olan ilçelerden Buca'da 788 konut satılırken, Buca'yı 738 konut satışı ile Menemen, 638 konut satışı ile Karşıyaka, 574 konut satışı ile Torbalı, 469 konut satışı ile Çiğli, 441 konut satışı ile Bornova, 416 konut satışı ile Karabağlar, 366 konut satışı ile Konak, 287 konut satışı ile Bayraklı ve 219 konut satışı ile Seferihisar takip etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, izmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir'de Konut Satışları Yüzde 33,5 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin Kursk’ta neden üniforma giydi Rusya’dan manidar yanıt Putin Kursk'ta neden üniforma giydi? Rusya'dan manidar yanıt
Mahsun Kırmızıgül’ü yıkan ölüm: Son dört ay, hayatımın en acı dönemi Mahsun Kırmızıgül'ü yıkan ölüm: Son dört ay, hayatımın en acı dönemi
Herkes o evlerden alıyor Sebebi ise biraz üzücü Herkes o evlerden alıyor! Sebebi ise biraz üzücü
TÜİK rakamları paylaştı İşte Türkiye’de yaşlı nüfusu en fazla olan 3 ilimiz TÜİK rakamları paylaştı! İşte Türkiye'de yaşlı nüfusu en fazla olan 3 ilimiz
MSB’den SDG-Suriye anlaşmasına ilk yorum: Sahaya yansımasına bakacağız MSB'den SDG-Suriye anlaşmasına ilk yorum: Sahaya yansımasına bakacağız
Kardeşinin sözleri ihbar sayıldı Özcan Deniz’e bir şok daha Kardeşinin sözleri ihbar sayıldı! Özcan Deniz'e bir şok daha
Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran penaltı Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran penaltı
Enflasyon konuşması gerekirken yardımcısının çoraplarına takıldı Enflasyon konuşması gerekirken yardımcısının çoraplarına takıldı
Altın alım satımına yeni düzenleme yolda Altın alım satımına yeni düzenleme yolda
Altın alım satımına yeni düzenleme yolda Altın alım satımına yeni düzenleme yolda
Metro çalışmasındaki yangınla ilgili jeoloji uzmanından tüm soru işaretlerine yanıt Metro çalışmasındaki yangınla ilgili jeoloji uzmanından tüm soru işaretlerine yanıt
İstanbul’u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor
Japonya’da Türk vatandaşlarına vize tartışmasına “dostluk“ yanıtı Japonya'da Türk vatandaşlarına vize tartışmasına "dostluk" yanıtı
İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı: Umre mevlidi İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı: Umre mevlidi
Trump’ın söylemleri milyarderlerin servetini eritti Trump'ın söylemleri milyarderlerin servetini eritti

12:36 Putin Kursk’ta neden üniforma giydi Rusya’dan manidar yanıt Putin Kursk'ta neden üniforma giydi? Rusya'dan manidar yanıt
12:03 TÜİK rakamları paylaştı İşte Türkiye’de yaşlı nüfusu en fazla olan 3 ilimiz TÜİK rakamları paylaştı! İşte Türkiye'de yaşlı nüfusu en fazla olan 3 ilimiz
10:32 Trump’ın kabinesinde bir Konyalı Trump'ın kabinesinde bir Konyalı
10:08 Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, ’’Oruç’’ uyarısı yapanlara kızdı Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, ''Oruç'' uyarısı yapanlara kızdı
17:30 Derbide yabancı hakem krizi Sahadan çekildiler, 3-0 mağlup sayıldılar Derbide yabancı hakem krizi! Sahadan çekildiler, 3-0 mağlup sayıldılar
17:25 Okan Buruk, Mertens ile tartışma iddialarını yalanladı Okan Buruk, Mertens ile tartışma iddialarını yalanladı
17:20 DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu
17:03 CHP’li eski başkandan Sinpaş açıklaması: Genel Merkez’in onayıyla yaptım CHP'li eski başkandan Sinpaş açıklaması: Genel Merkez'in onayıyla yaptım
16:37 Bu nasıl yemek servisi Görüntüyü izleyenler tepki yağdırıyor Bu nasıl yemek servisi? Görüntüyü izleyenler tepki yağdırıyor
16:30 4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı 4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı
16:19 Rusya’dan yüksek gelirli yatırımcılara beklenmedik Bitcoin kararı Rusya'dan yüksek gelirli yatırımcılara beklenmedik Bitcoin kararı
16:10 Motosiklette ihlallere ağır cezalar geliyor Motosiklette ihlallere ağır cezalar geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2025 12:59:14. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Konut Satışları Yüzde 33,5 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.