İzmir Enternasyonal Fuarı Teknoloji Temasıyla Başlıyor

Ekonomi

Bu yıl 93'üncüsü gerçekleştirilecek İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), "teknoloji" temasıyla 30 Ağustos- 9 Eylül'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin fuarcılık iştiraki İZFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Kültürpark'ta düzenlenecek fuar, ticaret, kültür, sanat ve eğlence etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Bu yıl "teknoloji" ana temasıyla düzenlenecek organizasyonda, yapay zeka, yenilenebilir enerji, robotik sistemler, oyun teknolojileri gibi alanlardan yeni ürün ve hizmetler tanıtılacak.

Girişimcilere ve startuplara ayrılmış özel alanlarda, yeni iş fikirleri ve inovatif çözümler sergilenecek. Teknoloji meraklılarının potansiyellerini sergileyebileceği, fikirlerini paylaşabileceği ve geleceğe yönelik projeler geliştirebileceği buluşma noktası oluşturulacak.

Fuarın onur konuğu kent, İstanbul olarak belirlendi.