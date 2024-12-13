İzmir Havalimanı'nda Acil Durum Tatbikatı - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir Havalimanı'nda Acil Durum Tatbikatı

Adnan Menderes Havalimanı'nda HSADP tatbikatı gerçekleştirildi, kriz yönetimi test edildi.

13.12.2024 11:51
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TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanında, Halk Sağlığı Acil Durum Planı (HSADP) tatbikatı gerçekleştirildi.

TAV'dan yapılan açıklamaya göre, tatbikata, İzmir Adnan Menderes Havalimanı Mülki İdare Amirliği, İzmir Adnan Menderes Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü, İzmir Adnan Menderes Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) İzmir Adnan Menderes Havalimanı Başmüdürlüğü, Havayolu İşletmecileri Komitesi (AOC) Başkanlığı, TAV Ege Genel Müdürlüğü, havayolları ve yer hizmetleri şirketlerinin istasyon müdürlükleri, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve İzmir Şehir Hastanesi gibi birçok kurum ve kuruluş katıldı.

Tatbikat senaryosuna göre, havalimanına inişe hazırlanan bir uçaktaki yolculardan birinin yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı ve baş ağrısı şikayetleri olduğu bilgisi, pilot tarafından Hava Trafik Kontrol (ATC) Ünitesine iletildi.

Hastalığın kaynağı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşık bölge ilan edilen bir ülkeden geldiği için havalimanında Halk Sağlığı Tehdidi alarmı verildi ve HSADP aktive edildi.

Senaryo gereği, Havalimanı Mülki İdare Amiri Başkanlığında DHMİ Kriz Yönetim Merkezi'nde kriz merkezi üyeleri toplandı.

Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezi ekibi, kişisel koruyucu ekipmanları (KKE) ile donanarak uçağa müdahale etti.

"Olası Vaka" olarak değerlendirilen hasta, negatif basınçlı sedye kullanılarak ambulansla İzmir Şehir Hastanesine nakledildi.

Hasta, hastanenin izolasyon odasına alınarak tanı ve tedavi sürecine başlandı. Kriz Merkezi tarafından tehdidin ortadan kalktığına karar verilerek acil durum sonlandırıldı.

Tatbikat sırasında Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri ve DHMİ Havacılık Acil Yardım Güvenlik ekipleri tarafından uçak çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Yolculara ve personellere gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Tatbikat sonrası elde edilen bulgular, bir sonraki Güvenlik Komisyonu Toplantısı'nda değerlendirilerek işbirliği ve hazırlığın artırılması için iyileştirme önerileri sunulacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İzmir Havalimanı'nda Acil Durum Tatbikatı - Son Dakika

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