İzmir İktisat Kongresi'ni 100. yılında yeni kongre binasında düzenleme hedefi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Türkiye'nin ilk iktisat politikalarının tartışıldığı İzmir İktisat Kongresi'nin, yüz yıl sonra aynı arsada otantik görünümü korunarak yapılacak yeni kongre binasında düzenlenmesi için çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Lozan görüşmelerinin kesintiye uğradığı, henüz cumhuriyetin ilan edilmediği 17 Şubat 1923'de Kemeraltı Çarşısı sınırlarında incir deposu olarak kullanılan Guiffray Hanı'nda toplanan İzmir İktisat Kongresi, "Misak-ı İktisadi" başlığı altında milli bir ekonominin inşası için nasıl bir yol haritası izlenmesi gerektiğine yönelik önemli kararların alınmasıyla sona erdi.

Ülke ekonomisinin dönüşüm yaşadığı 1981, 1992, 2004 ve 2013 yıllarında da düzenlenen İzmir İktisat Kongresi, bu yıl 100. yıldönümüne hazırlanıyor.

Kongrenin, ilk adresi olan ve 1976 yılında yıkılan incir deposunun bulunduğu yerde modern bir kongre binasında yeniden toplanması için İzmir Valiliği tarafından çalışma yürütülüyor.

100. yıl için özel hazırlık

Vali Yavuz Selim Köşger, çalışmalarda gelinen nokta hakkında bilgi vermek üzere kongre binasının yapılacağı bölgede gazetecilerle bir araya geldi.

17 Şubat 1923'te Osmanlı Bankası deposu olarak da adlandırılan binada gerçek bağımsızlığın ekonomik bağımsızlıkla sağlanacağı şuuruyla bir iktisat kongresinin toplandığını anımsatan Köşger, bu kongrenin ülke için önemini gözeterek 100. yılı için özel bir hazırlık içinde olduklarını aktardı.

Arazide Osmanlı dönemine yönelik arkeolojik kazılar yapıldığını, daha eski dönemlere ait bulgular tespit edilmesi halinde kazı alanının genişletileceğini aktaran Köşger, bölgenin geçmişte iç liman olduğunu, binanın denizin doldurulması sonucu kazanılan alanda yapıldığını ifade etti.

Yeni kongre binası için de mimari projenin devam ettiğini dile getiren Köşger, şöyle konuştu:

"Umarız ki yakın süreçte binanın ihalesini yapıp 17 Şubat 2023'te burada, orijinal yerinde Cumhuriyetin 100. yılında, ülkenin yüz yılını değerlendiren ve önümüzdeki yüz yıla ışık tutan uluslararası bir iktisat kongresini gerçekleştireceğiz. Hedefimiz bu. Kazıdan çıkan parçaları da yapacağımız binada sergileyeceğiz.

Dış görüntüsü otantik haline uygun inşa edilecek. Taştan bir dış cephe olacak. Çatısı döneme yakın görüntü oluşturulacak. Bir incir deposu burası, içi boş. Atatürk de kongre yapmak istediğinde İzmir'de uygun bina bulamamışlar, incir deposunu boşaltmışlar, kongre yapmışlar. Biz içini modern bir kongre merkezi olarak dizayn edeceğiz. İçinde çeşitli ebatlarda salonlar, 1 veya 2 tane büyük amfi tiyatro şeklinde salon olacak. İzmir'e modern bir kongre binası kazandırmış olacağız."

Bilgilendirme toplantısına Vali Yardımcısı Faik Arıcan, İzmir Müze Müdürü Cengiz Topal, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Türk İslam Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Ersoy, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürü Orhan Demirağlar ve projenin mimarı Salih Seymen de katıldı.