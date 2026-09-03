İzmirli firma perlitten yangına dayanıklı yalıtım sıvası geliştirdi - Son Dakika
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İzmirli firma perlitten yangına dayanıklı yalıtım sıvası geliştirdi

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İzmir merkezli maden firması, yüzde 80'i perlitten oluşan ve 1500 dereceye kadar dayanıklı yangın geciktirici yalıtım sıvası geliştirerek patentini aldı. Yangını en az 5 saat geciktiren ürün, 4 ülkeye ihraç ediliyor.

İzmir'de faaliyet gösteren bir firma, çıkardığı perlit madeninden yangına dayanıklı yalıtım sıvası geliştirdi.

Türkiye, doğal volkanik camsı kayaç türü olan perlitte zengin rezervleriyle dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer alıyor.

İnşaat, tarım, sanayi gibi çeşitli sektörlerde geniş kullanım alanına sahip olan perlit, özellikle ısıya dayanıklılığı nedeniyle yapı sektöründe değerlendiriliyor.

İzmir merkezli maden firması, perlitin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi ve yapı yalıtımında kullanılması amacıyla 4 yıl önce çalışma başlattı. Binalarda çıkan yangınların duvar ve tavanlar üzerinden diğer bölümlere yayılmasını geciktirecek bir ürün geliştirmek isteyen şirket, perlitin yanmazlık ve ısı yalıtım özelliklerinden yararlandı.

Yaklaşık 2 yıl süren AR-GE çalışmalarının ardından yüzde 80'i perlitten oluşan yalıtım sıvası geliştiren firma, ürünün patentini aldı.

Piyasaya sunulan sıvanın 1500 dereceye kadar yapısal bozulma göstermediği, ısı ve alevin yapı elemanları üzerinden diğer bölümlere geçişini en az 5 saat geciktirdiği ifade edildi.

Geleneksel sıvalara göre daha hafif olduğu belirtilen sıvanın yapılara binen yükün azaltılmasına da katkı sağladığı dile getirildi.

Ürünü geliştiren firma, elle veya makineyle uygulanabilen sıvayı iç pazarın yanı sıra 4 ülkedeki alıcılara satıyor.

"1500 dereceye kadar yapısal bozukluk göstermiyor"

Pomza Export Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ürün, AA muhabirine, dünya perlit rezervlerinin yarısından fazlasının Türkiye'de olduğunu söyledi.

Perlitin çok geniş kullanım alanına sahip olduğunu belirten Ürün, "Perlit, inşaattan tarıma, dökümden gıdaya çok farklı sektörlerde kullanım alanı olan çok kıymetli bir endüstriyel ham maddemiz." dedi.

Ürün, geliştirdikleri sıvanın yangına dayanıklılığına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu sıvanın en önemli özelliklerinden biri kolay uygulanabilir olması ve yangını minimum 5 saat geciktirmesi, diğer odalara yangını aktarmaması ve bulunduğu odaya hapsetmesi. Ürün hiçbir şekilde yanmıyor. 1500 dereceye kadar hiçbir yapısal bozukluk göstermiyor, ısıyı da iletmiyor. Alt katta yangın çıktığı zaman tavan o kadar ısınıyor ki alttan gelen sıcaklıkla ısınan betonla beraber odadaki masanın ayakları veya yerdeki halı alev alıyor. Böylece yangın üst kata çıkmış oluyor. Ama eğer o binada sıva ve şap uygulaması bizim malzemeyle, perlitle yapılmışsa yangın o odada hapsolup kalıyor. Ne yukarıya ne yana ne aşağıya sıçrıyor."

Ürün, kolay uygulanacak şekilde geliştirilen sıvanın yaklaşık yüzde 80'inin perlitten, kalan bölümünün ise bağlayıcılardan oluştuğunu ifade etti.

"İlave tesis yatırımımız devam ediyor"

Hakan Ürün, patentinin alınmasının ardından piyasaya sunulan ürüne talebin arttığını ve üretim kapasitesini yükseltmek amacıyla yatırım yaptıklarını söyledi.

İlave tesis yatırımlarının sürdüğünü belirten Ürün, "Ürünle ilgili ihracatımız da var. Türkiye'nin kuzeyi ve güneyindeki ülkelere ihracatımız var. Şu anda ürünü 4 ülkeye ihraç ediyoruz. Daha fazla ihracata kapasitemiz şu anda uygun değil, olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmirli firma perlitten yangına dayanıklı yalıtım sıvası geliştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmirli firma perlitten yangına dayanıklı yalıtım sıvası geliştirdi - Son Dakika
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