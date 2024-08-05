Japonya Merkez Bankası'nın kararı ve resesyon endişeleriyle Nikkei 225 endeksi büyük düşüş yaşadı

Ekonomi

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, "şahinleşen" Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve küresel piyasalarda artan resesyon endişeleriyle yüzde 12,40 ile 1987'den bu yana en büyük düşüşü kaydetti.

ABD'de resesyon endişelerinin güçlenmesi küresel piyasalarda güçlü bir satış baskısı oluştururken, Nikkei 225'de cuma günü yüzde 5,8 ile başlayan düşüş eğilimi bugün de devam etti ve endeksteki vadeli işlemlerde devre kesici çalıştı ve işlemler durduruldu.

Nikkei 225 endeksi yüzde 12,40 düşerek 31 bin 458 puana gerilerken, bu düşüş 1987'de yaşanan "Kara Cuma"dan bu yana yaşanan en büyük kayıp olarak kayıtlara geçti.

Analistler, ABD'de açıklanan veriler nedeniyle ortaya çıkan resesyon korkularının piyasalar üzerinde etkili olduğuna işaret ediyor.

Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda 46,8 ile 8 ayın en düşük seviyesine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kalmıştı.

Analistler, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) "şahinleşmesi" ve ardından Nikkei 225 endeksinde yaşanan düşüşün de piyasadaki gelişmelerde önemli rol oynadığını belirtti.

BoJ, 31 Temmuz'da gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini yüzde 0,25'e çıkartılmasına, devlet tahvil alımlarının ise azaltmasına karar vermişti.

Yenin güçlenerek ülkenin ihracatına zarar vermesini önlemek ve deflasyonla mücadele etmek için 2016'dan bu yana negatif faiz politikası yürüten BoJ, ülkedeki hızlı ücret artışları nedeniyle 2007'den bu yana ilk defa mart ayında faiz artırımına gitmişti.