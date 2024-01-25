Kadınlar Mesleki Eğitim İle İstihdama Teşvik Edilecek

Kolejli İş İnsanları Derneği (KİD) ile Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, eğitim görmeyen ve çalışmayan kadınlar, aşçılıktan satış danışmanlığına birçok alanda mesleki eğitim alacak.

Bölgeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KİD ve ASO 1.OSB Sürekli Eğitim Merkezi (ASO-SEM) ortaklığında hayata geçirilen "Bireysel ve Mesleki Becerilerin Artırılması Yoluyla NEET'lerin İstihdam Edilebilirliğinin Teşvik Edilmesi" projesinin açılış toplantısı, TED Koleji İncek Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen projenin açılış toplantısına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Oğuz Tuncay, ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

Proje kapsamında, eğitim görmeyen ve çalışmayan 18- 29 yaş arasındaki kadın katılımcılara, aşçılık, yönetici asistanlığı ve perakende satış elemanı alanlarında mesleki eğitimler verilecek. Söz konusu programın ardından verilecek 3 aylık işbaşı eğitiminden sonra da katılımcıların istihdam süreçleri başlayacak. Eğitim boyunca katılımcılara günlük 10 avro harçlık verilecek. Bu eğitimlerde başarılı olan 20 kursiyer ise 1 hafta Avrupa'da eğitim görecek.

Söz konusu projeye başvurmak isteyenler, "kid@kid.org.tr" ve "asosem@aso-sem.com", "makpinar@aso-sem.com" internet adresi üzerinden, ilgili koordinatör ile iletişime geçebilecek. Başvuru yapan adaylarla 8-12 Şubat'ta Kolejli İş İnsanları Derneği'nde, 9-13 Şubat'ta ise Ankara Sanayi Odası 1.OSB Sürekli Eğitim Merkezi'nde mülakatlar gerçekleştirilecek.

Eğitimler ise 19 Şubat'ta başlayacak.