 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kadınlar Mesleki Eğitim İle İstihdama Teşvik Edilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Kadınlar Mesleki Eğitim İle İstihdama Teşvik Edilecek

Kolejli İş İnsanları Derneği (KİD) ile Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, eğitim görmeyen ve çalışmayan kadınlar, aşçılıktan satış danışmanlığına birçok alanda mesleki eğitim alacak. Proje kapsamında, eğitim görmeyen ve çalışmayan 18- 29 yaş arasındaki kadın katılımcılara, aşçılık, yönetici asistanlığı ve perakende satış elemanı alanlarında mesleki eğitimler verilecek. Söz konusu programın ardından verilecek 3 aylık işbaşı eğitiminden sonra da katılımcıların istihdam süreçleri başlayacak. Eğitim boyunca katılımcılara günlük 10 avro harçlık verilecek. Bu eğitimlerde başarılı olan 20 kursiyer ise 1 hafta Avrupa'da eğitim görecek.

Kadınlar Mesleki Eğitim İle İstihdama Teşvik Edilecek
25.01.2024 - 13:01,  Güncelleme: 13:03
Abone Ol

Kolejli İş İnsanları Derneği (KİD) ile Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, eğitim görmeyen ve çalışmayan kadınlar, aşçılıktan satış danışmanlığına birçok alanda mesleki eğitim alacak.

Bölgeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KİD ve ASO 1.OSB Sürekli Eğitim Merkezi (ASO-SEM) ortaklığında hayata geçirilen "Bireysel ve Mesleki Becerilerin Artırılması Yoluyla NEET'lerin İstihdam Edilebilirliğinin Teşvik Edilmesi" projesinin açılış toplantısı, TED Koleji İncek Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen projenin açılış toplantısına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Oğuz Tuncay, ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

Proje kapsamında, eğitim görmeyen ve çalışmayan 18- 29 yaş arasındaki kadın katılımcılara, aşçılık, yönetici asistanlığı ve perakende satış elemanı alanlarında mesleki eğitimler verilecek. Söz konusu programın ardından verilecek 3 aylık işbaşı eğitiminden sonra da katılımcıların istihdam süreçleri başlayacak. Eğitim boyunca katılımcılara günlük 10 avro harçlık verilecek. Bu eğitimlerde başarılı olan 20 kursiyer ise 1 hafta Avrupa'da eğitim görecek.

Söz konusu projeye başvurmak isteyenler, "kid@kid.org.tr" ve "asosem@aso-sem.com", "makpinar@aso-sem.com" internet adresi üzerinden, ilgili koordinatör ile iletişime geçebilecek. Başvuru yapan adaylarla 8-12 Şubat'ta Kolejli İş İnsanları Derneği'nde, 9-13 Şubat'ta ise Ankara Sanayi Odası 1.OSB Sürekli Eğitim Merkezi'nde mülakatlar gerçekleştirilecek.

Eğitimler ise 19 Şubat'ta başlayacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Organize Sanayi Bölgesi, Ankara Sanayi Odası, OSB, Avrupa Birliği, Eğitim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadınlar Mesleki Eğitim İle İstihdama Teşvik Edilecek - Son Dakika


20:12
TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasında 'Kürdistan' tartışması TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasında "Kürdistan" tartışması
19:57
Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller
19:49
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01
Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu

Son Dakika
20:12 TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasında "Kürdistan" tartışması
19:57 Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller
19:49 Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01 Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36 Uganda'da açlıktan ölen insanlara ''aptal'' diyen bakan tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 20:48:41. #1.12#
SON DAKİKA: Kadınlar Mesleki Eğitim İle İstihdama Teşvik Edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement